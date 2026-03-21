Un chien atterrit inexplicablement sur la tente d’une distillerie et passe la nuit dans le froid, des employés arrivés le matin le sauvent

Un chien a été retrouvé perché sur le toit d’une distillerie, suscitant l'incompréhension et l’inquiétude du personnel. Après 2 heures d’efforts et l’intervention des services animaliers, il a finalement pu être récupéré sain et sauf. Baptisé Rieger en hommage à l’établissement, il est désormais pris en charge par une association et attend une nouvelle famille prête à l’adopter.

Le matin du samedi 7 mars, les employés de J. Rieger and Co., une distillerie située à Kansas City dans le Missouri (Etats-Unis), ont été stupéfaits de découvrir un chien sur le toit de l'établissement en arrivant sur les lieux. Ce qu'ils ignoraient à ce moment-là et qu'ils ont pu constater par la suite grâce aux images de vidéosurveillance, c'est que l'animal était tombé durant la nuit.

Le chien avait, en effet, atterri sur la tente recouvrant la terrasse de la distillerie. Il y avait fait les cent pas avant d'aller sur le toit pour y passer la nuit dans le froid.



KCTV

Pour secourir le croisé Berger d'un an, le personnel a appelé le service animalier local (Kansas City Animal Services), dont les agents sont arrivés peu après. « Nous avons pris une échelle, et l’un des membres de notre équipe de préparation des cocktails est monté avec un morceau de poulet à la main. Il s’est assis sur le côté et a essayé de l’attirer doucement, se rendant compte finalement qu’il n’était pas agressif », raconte Susan Stone Li, la responsable de l’accueil à la distillerie, à KCTV .

« Nous aimons les chiens ici »

Le chien a ainsi pu être récupéré en toute sécurité au bout de 2 heures d'efforts. « Nous aimons les chiens ici. Nous soutenons pleinement l’idée que les chiens fassent partie de la famille », poursuit Susan Stone Li.



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Elle et ses collègues ne savent pas comment il s'était retrouvé sur la tente. L'hypothèse la plus probable selon eux - et la plus choquante - est qu'il ait été jeté d'un pont voisin.



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Dans la foulée de son sauvetage, le chien, qui a été appelé Rieger en référence à la distillerie, a été pris en charge par l'association KC Pet Project.

Le délai de garde légal de 5 jours s'étant achevé, Rieger peut désormais être proposé à l'adoption.