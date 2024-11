Les aboiements d'un chien sauvent toute sa famille dont 3 enfants d'un incendie nocturne ayant tout détruit

Face au péril, le courage et la loyauté font souvent la différence. Titan, le chien d’une famille habitant la Vienne, n’en manque assurément pas et il l’a prouvé en sauvant ses humains d’un incendie dévastateur.

Les chiens ne font pas qu’embellir les vies des personnes qu’ils accompagnent ; ils peuvent aussi les sauver et on en a la démonstration tous les jours à travers leurs récits héroïques. Le dernier en date est celui de Titan. Ce dernier a permis à toute sa famille habitant un petit village poitevin de réchapper à l’incendie ayant ravagé sa maison, rapportait La Nouvelle République le mardi 26 novembre.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre au lieu-dit Les Loges à Curçay-sur-Dive (86). Dylan Evain, ses 3 enfants et Titan se trouvaient chez eux. La maman, Elsa Evain, occupe un emploi nocturne et n’était donc pas sur les lieux à ce moment-là.

Aux alentours de minuit, les occupants dormaient et personne ne s’était donc rendu compte du danger qui les guettait. Un feu venait, en effet, d’éclater et commençait à se propager dans l’habitation. Le brave chien, lui, l’a senti et s’est tout de suite mis à aboyer pour alerter ses humains.

Il a ainsi réveillé Dylan Evain qui a rapidement réagi en faisant sortir tout le monde. Si les dégâts matériels causés par les flammes sont considérables, il n’y a, heureusement, aucun blessé et c’est bien grâce à l’alerte lancée par Titan.



Dylan Evain / Facebook

Après avoir mis ses enfants à l’abri, le père a appelé les secours. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie, mais ce dernier avait déjà pratiquement tout dévasté.



Dylan Evain / Facebook

« Notre sauveur, c’est lui »

« Nous sommes actuellement relogés dans un gîte meublé », a indiqué Elsa Evain sur Facebook, où elle a tenu « à remercier toutes les personnes qui [leur] viennent en aide après ce cauchemar ».

Une cagnotte solidaire a, en effet, été lancée sur la plateforme Leetchi pour aider la famille à remonter la pente sur le plan financier.

L’enquête ouverte par les gendarmes n’a pas encore permis de connaître l’origine exacte de l’incendie, mais celui-ci semble s’être déclenché dans le garage.

A lire aussi : Un chien-guide passionné de peluches explose de joie en découvrant son énorme cadeau d'anniversaire (vidéo)

Toujours sur Facebook, Dylan Evain a souligné l’héroïsme dont Titan a fait preuve. « Notre sauveur, c’est lui, en quelque sorte, qui nous a sauvés la nuit dernière. Merci mon gros », peut-on lire sur le post en question.