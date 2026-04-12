« Son sang était principalement composé d'eau », une chienne couverte de tiques abandonnée sur un parking est sauvée d'une anémie parasitaire (vidéo)

Condamnée à tort et au bord de l’épuisement, cette chienne errante a finalement échappé au pire grâce à un diagnostic révisé et des soins attentifs. Aujourd’hui totalement rétablie, elle mène une vie heureuse auprès de sa nouvelle famille en Caroline du Nord.

Alex et Matt forment un couple au grand cœur qui vit en Oklahoma (Etats-Unis) et dont les aventures sont relatées sur le compte TikTok « @matt.alex7 ». Dans une vidéo mise en ligne le 12 janvier 2026 et relayée par Newsweek , la jeune femme raconte la découverte, le sauvetage et la transformation d'une chienne errante et mal en point, qui semblait même condamnée.

Le jour où ils avaient rencontré l'animal en question, en octobre 2025, Alex fêtait son anniversaire. La chienne au pelage bringé marqué de blanc était terrifiée, complètement seule sur un parking et infestée de puces et de tiques.

Alex et Matt ont mis plusieurs jours à gagner la confiance de la chienne pour l'approcher et la mettre en sécurité. « Nous l'avons emmenée chez le vétérinaire, qui nous a dit qu'elle était en train de mourir d'insuffisance rénale et que son sang était principalement composé d'eau à cause de toutes les tiques et les puces », raconte sa bienfaitrice.

Les amis de la chienne n'ont toutefois pas baissé les bras. Ils étaient déterminés à la sauver, même si ses chances paraissaient infimes. « Nous l'avons quand même soignée et il s'est avéré qu'elle n'avait pas d'insuffisance rénale, mais simplement une grave déshydratation ! » dit Alex.



@matt.alex7 / TikTok

« Elle coule des jours heureux et est choyée »

Ils ont poursuivi son traitement et lui ont donné énormément d'amour. Leur protégée a vécu, grâce à eux, une véritable métamorphose. Elle a recouvré la santé et retrouvé toute sa joie de vivre.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle, puisqu'elle a été adoptée par le frère d'Alex, qui vit en Caroline du Nord. « Elle coule des jours heureux et est choyée », conclut sa sauveuse.

Voici la vidéo :

@matt.alex7 In October we saw this sweet girl in a parking lot. She was terrified of humans and it took us DAYS to catch her. We took her to the vet, who told us she was dying from kidney failure and her blood was mostly water from all of the ticks and fleas. We treated her anyways….turns out she doesn’t have kidney failure she was just severely dehydrated! She is now living with my brother in North Carolina to live the rest of her life being spoiled ???? #dogrescue #rescuestory #puppytok #oklahoma #okc ? original sound - stevies_angelsx

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Le conseil Woopets : pourquoi l’hydratation est-elle vitale chez le chien ?

Une déshydratation peut rapidement mettre la vie d’un chien en danger, surtout chez un animal affaibli. L’eau est, rappelons-le, essentielle au bon fonctionnement des organes, notamment les reins.

Une perte importante de liquides peut fausser les symptômes et faire craindre des maladies plus graves. Gencives sèches, fatigue intense et peau moins élastique font partie des signes d'une déshydratation chez le chien.

Pour prévenir ce problème, il est important de toujours laisser de l’eau fraîche à la disposition de l'animal à disposition et de l'emmener chez le vétérinaire en cas de doute.

Une simple déshydratation, si elle est prise en charge à temps, peut être rapidement solutionnée avec des soins adaptés.