Contraint de quitter les Etats-Unis, il retrouve son chien au Mexique après un périple d'une semaine organisé par plusieurs associations

Séparé de son maître contraint de fuir les Etats-Unis, Coffee a finalement parcouru des milliers de kilomètres grâce à une chaîne de solidarité exceptionnelle pour le retrouver au Mexique. Une mobilisation internationale qui s'est conclue par des retrouvailles émouvantes et un dénouement heureux.

En février 2026, le service de contrôle animalier de Chicago (Chicago Animal Care and Control) prenait en charge un chien présumé abandonné. Le refuge en question avait contacté une organisation appelée Microchip Hunters après avoir constaté que le canidé, répondant au nom de Coffee, était identifié par puce, mais avec un numéro de téléphone injoignable.

« Notre bénévole, Cheryl, a fait un excellent travail, raconte Jeanette Garlow, directrice de Microchip Hunters, à CBS News . Elle a finalement réussi à retrouver le propriétaire de Coffee sur Facebook, et il lui a expliqué qu’il avait dû retourner au Mexique ».



Lost Dogs Illinois / Facebook

Le maître s'appelle Daniel Torres. Il a précisé qu'il avait pris peur face à la campagne d'expulsions massives du gouvernement fédéral et que, en raison de son statut migratoire, il avait pris la décision de quitter le territoire américain sans pouvoir emmener Coffee.

Dès lors, plusieurs associations ont joint leurs efforts pour organiser le voyage du chien vers le Mexique, où l'attendait son maître. Coffee a d'abord été confié à l'équipe de Border Tails Rescue basée à Northbrook, à une quarantaine de kilomètres au nord de Chicago. Grâce à ses connexions avec des bénévoles et refuges mexicains, le transfert a été considérablement facilité.

« Heureux de l’avoir à mes côtés »

Harleigh Garcia indique avoir fondé Border Tails Rescue pour « aider à faire venir des chiens depuis le Mexique », mais c'est le chemin inverse qu'a fait Coffee. Avec l'aide de l'association Dogtimus Prime, le quadrupède est passé par New York, puis le Canada avant l'étape finale le conduisant au Mexique.

Coffee et Daniel Torres ont ainsi vécu des retrouvailles pleines de joie. « Je suis vraiment heureux de l’avoir à mes côtés, a déclaré son propriétaire. Coffee a profondément changé ma vie. »

Comment rassurer un chien après des retrouvailles ou un voyage éprouvant ?

Après une séparation ou un transport long et stressant, un chien peut être désorienté, hypervigilant ou, au contraire, très « collant ». Quelques pratiques simples permettent de l’apaiser :

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