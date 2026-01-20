« Il me comprend, car il était là-bas aussi », un soldat et un chien se retrouvent avec émotion après avoir été séparés par des milliers de kilomètres

Alors qu’il était en déploiement au Kosovo, un soldat américain du nom de Landon Gnade a noué une relation spéciale avec un chien errant. Ce dernier ne l’a plus jamais quitté, lorsqu’il l’a rencontré aux portes du camp militaire.

De nombreux soldats en mission à l’autre bout du monde font des rencontres enchanteresses avec des animaux, qu’ils sauvent et auxquels ils s’attachent tellement qu’ils refusent de les quitter. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour Landon Gnade, un Américain en déploiement au Kosovo.

Comme le rapporte Fox 5, il a trouvé un chiot aux portes du camp qu’il a affectueusement nommé Lepo. « Il était petit comme une sphère, presque comme une balle. On pouvait le soulever comme un rien, confie le soldat, c'était la chose la plus adorable que j'ai jamais vue de ma vie. »

© Fox 5

« Pouvoir caresser et aimer un animal, ça n’a pas de prix »

Très vite, l’homme et l’animal ont noué une relation de complicité unique. Bien qu’il se fût juré de ne pas s’attacher à une boule de poils errante lors de ses missions à l’étranger en raison de l’impossibilité de la rapatrier, Landon a naturellement craqué pour la bouille adorable de ce chiot.

« Ça a été un choc pour moi de voir à quel point je me suis rapproché de Lepo parce que je ne cherchais pas de connexion, souligne le militaire, j'avais déjà des chiens à la maison ! Puis à un moment donné, je me suis dit : "J’adore ce chien." »

© Fox 5

Au fil des jours, Landon et Lepo ont tissé des liens indéfectibles. Le petit toutou a rapidement appris les demandes de base et la marche en laisse, auprès de son bienfaiteur. Il lui a également été d’un grand soutien moral.

« Quand les jours étaient durs, avoir Lepo à mes côtés m'a beaucoup aidé, explique Landon, pouvoir caresser et aimer un animal, ça n’a pas de prix. » Quand l’heure du départ a sonné, le duo a eu le cœur brisé…

© Fox 5

« Il me comprend »

« Le traumatisme de devoir laisser un animal derrière soi est réel, déclare un porte-parole de l’association Paws of War, qui aide les soldats à rapatrier leurs compagnons à 4 pattes rencontrés lors des déploiements, nous ne voulons jamais qu'ils aient à faire ce sacrifice. »

En apprenant l’histoire de Landon, l’organisme a décidé d’intervenir pour rapatrier Lepo aux États-Unis. Au bout de 2 mois, l’animal rencontré au Kosovo a pu poser les pattes dans sa nouvelle patrie et retrouver les bras réconfortants de son humain préféré. Tout ce temps a effectivement été nécessaire pour permettre au toutou de voyager dans les règles (vaccins à jour, passeport…).

© Fox 5

Les retrouvailles étaient chargées en émotions ! Aujourd’hui, Lepo savoure chaque instant passé aux côtés de sa nouvelle famille. Comme de nombreux autres soldats, la présence d’un animal au retour des missions apporte un énorme soutien émotionnel.

« C’est réconfortant, conclut Landon, […] il est juste à côté de moi et il me comprend, car il était là-bas aussi… »