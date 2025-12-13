« Son souvenir me fortifie et son esprit me rappelle pourquoi je me bats », un chien aide une jeune femme timide à construire sa vie (vidéo)

Courtney est une personne réservée, voire timide. Pourtant, aux côtés de son chien Dexter, elle est parvenue à aller vers les gens et sortir de sa zone de confort. Parallèlement, son animal l’a aussi inspiré pour ses études et son cursus est maintenant en lien direct avec lui. En somme, le toutou a été extrêmement important dans sa vie et sa reconnaissance envers lui est immense.

Courtney, une vingtenaire originaire du Lancashire, en Angleterre, a vécu pendant plus d’une décennie aux côtés de son meilleur ami, Dexter. Elle a grandi auprès du Labrador et a franchi chaque étape de sa vie avec lui. Aujourd’hui, le chien n’est plus de ce monde, mais pour sa maîtresse, il restera inoubliable. En effet, il l’a aidée à construire sa vie d’adulte, étape par étape.

Courtney n’avait qu’une dizaine d’années lorsque la boule de poils est entrée dans sa vie. À l’époque, l’Anglaise n’était qu’une enfant et avait du mal à s’ouvrir aux autres à cause de sa timidité. Cependant, quand Dexter était à ses côtés, elle se sentait beaucoup plus confiante et sociabilisait bien mieux.

Un soutien à chaque étape

Le chien lui a aussi appris à devenir indépendante financièrement, notamment parce qu’elle tenait à assumer ses frais de santé et autres. Elle s’est donc mise à travailler pour subvenir aux besoins de son meilleur ami canin. Lorsqu’elle a dû choisir son cursus d’études supérieures, une fois de plus, Courtney s’est inspirée du quadrupède. En effet, elle a entamé un parcours d’infirmière vétérinaire, portée par sa passion pour les animaux.

Malheureusement, au cours de ses études, la santé du quadrupède a commencé à se dégrader. Il était alors âgé de 10 ans et souffrait d’infections graves à la hanche. Son état a pu être stabilisé jusqu’à la fin de l’année 2024. À cette date, Courtney a compris qu’il était prêt à partir et a décidé de rester à ses côtés jusqu’au bout : « Nous avons passé une dernière journée ensemble, comme il le souhaitait : observer les oiseaux et les passants dans le jardin, partager des moments de calme et nous imprégner du monde qui l'entourait », partageait-elle dans un témoignage rapporté par Newsweek .

@dexterthelabradorx / TikTok

Courtney a vu de l’apaisement dans le regard de son chien, qui s’est éteint quelques heures plus tard dans ses bras. Un moment douloureux qu’elle a su transformer, avec le temps, en doux souvenirs partagés avec son meilleur ami de toujours : « Vivre sans lui est difficile. Chaque jour me paraît plus vide, mais je le porte en moi dans tout ce que je fais. Son amour me guide, son souvenir me fortifie et son esprit me rappelle pourquoi je me bats, pourquoi je me soucie des autres et pourquoi je vis pleinement », concluait-elle.