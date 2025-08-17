Une dame promenant ses chiens découvre une chienne enchaînée dans les bois et sous la menace d'un feu de forêt
Au Canada, alors que les incendies menacent les forêts de l’île de Vancouver, une habitante a fait une découverte déchirante en pleine zone à risque ; une chienne abandonnée, enchaînée à un arbre et livrée à elle-même. Grâce à son sang-froid et à sa bienveillance, une opération de sauvetage inattendue s’est mise en place et a tout changé pour l’animal.
Janet O’Reilly habite près de Wesley Ridge sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), à la limite d’une zone d’évacuation établie par les autorités car un feu de forêt s’y était déclaré.
Le dimanche 3 août 2025, elle promenait ses chiens, comme elle le faisait tous les matins, quand elle s’est mise à entendre des pleurs canins et des aboiements. N’ayant pu les localiser, elle est rentrée chez elle, puis est allée au travail.
Plus tard ce jour-là, alors qu’elle était avec un ami, un voisin est venu leur dire qu’il venait de découvrir une chienne enchaînée à un arbre, au beau milieu du bois.
“Nous avons commencé à appeler toutes les SPCA et les numéros d'urgence de la SPCA, les agents de conservation, la Gendarmerie royale du Canada, mais personne n'a pu nous aider, raconte Janet O’Reilly à Global News. Il ne nous restait plus qu'à préparer nos affaires et à voir si la chienne était suffisamment gentille pour nous laisser la récupérer.”
Le duo a emporté de l’eau et de la nourriture. Son ami a préféré rester à bonne distance avec ses chiens, craignant que ceux-ci n’effraient leur congénère.
La chienne a bu de grandes quantités d’eau, mais ne semblait pas intéressée par les friandises proposées par Janet O’Reilly. Celle-ci l’a libérée de sa chaîne et l’a attachée à un laisse. Elle ne marchait pas très bien en laisse, mais ne cherchait pas à fuir non plus. “Elle était heureuse de me voir”, dit sa bienfaitrice.
Eve sera bientôt adoptable
Elle a contacté la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA), qui a envoyé des bénévoles sur les lieux. Ceux-ci ont ensuite emmené la chienne chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé et estimé son âge à 2 ans.
"Elle est en très bonne forme et elle devient vite amicale, explique, en effet, Sam Sattar, membre de la BC SPCA d’Alberni-Clayoquot. On se demande juste comment elle a fini par en arriver là.”
Les bénévoles ont décidé de l’appeler Eve, qui est le 2e prénom de Janet O’Reilly. Elle pourra bientôt être proposée à l’adoption.
A lire aussi : Sauvée avec un mousqueton planté sous l’œil, cette chienne découvre enfin la tendresse d’un foyer (vidéo)
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : Auj.
La vie devient si difficile, tout est onéreux. Il faut se battre souvent !
Mais bonté divine tout cela n'excuse pas une telle attitude. Attacher son chien dans une forêt qui risque de brûler et , permettez-moi l'expression triviale : foutre son camp! Comme ça...
C'est simplement ne pas, ne plus mériter l'appellation d'humain!
J'aime Répondre Signaler