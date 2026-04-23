Grâce à une chienne de thérapie, une femme prononce enfin ses premiers mots depuis sa crise cardiaque survenue en pleine croisière

Après un grave arrêt cardiaque suivi de 2 semaines de coma, une patiente qui avait perdu la parole a créé la surprise en retrouvant l’usage de la voix dans sa chambre d’hôpital. Le déclic serait survenu lors de la visite d’Ella, une chienne de thérapie dont la présence a marqué le début d’une nette amélioration de son état.

Ella, chienne de thérapie, peut ajouter un « miracle » à son actif. Grâce à cette Shih Tzu, une femme ayant perdu la parole après être restée longtemps inconsciente s'est remise à parler dans sa chambre d'hôpital, rapportait la BBC .

Kathy Hackney habite Bingley près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Le 31 décembre 2025, elle profitait d'une croisière aux côtés de son mari Peter Hackney, à destination de l'archipel de Madère, quand elle avait été prise d'un grave malaise.

Victime d'une crise cardiaque, elle avait passé 40 minutes sans que son pouls ne puisse être perçu. Suite à cela, elle était restée 2 semaines dans le coma en soins intensifs.

Kathy Hackney avait été transportée par hélicoptère à l'hôpital Bradford Royal Infirmary. On avait averti son époux qu'elle risquait de ne pas se rétablir et de subir d'importantes lésions cérébrales.

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Elle a fini par retrouver conscience, mais elle ne pouvait pas encore parler. Cela a changé lorsqu'elle a commencé à recevoir les visites d'Ella. La chienne formée par Pets As Therapy se rend à la Bradford Royal Infirmary chaque jeudi pour apporter du réconfort aux patients, en compagnie de son maître Kieron Mackrill.

« N’est-elle pas magnifique ? »

« Les choses ont très rapidement évolué de manière très positive une fois que Kathy est arrivée à la Bradford Royal Infirmary », explique Peter Hackney à la BBC. Il raconte que « dès que Kieron a déposé Ella sur le lit, Kathy s’est redressée et a dit : “N’est-elle pas magnifique ?” Les larmes ont coulé, car c’étaient les premiers mots que la famille entendait Kathy prononcer depuis notre départ en croisière. »



NHS Bradford Teaching Hospital

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Les progrès se sont poursuivis avec l'aide précise de la Shih Tzu, et au bout de 2 mois d'hospitalisation, Kathy Hackney a pu rentrer chez elle. Elle souffre encore de quelques séquelles, notamment des troubles de la mémoire à court terme, mais se porte de mieux en mieux.

« Cela a été très émouvant, mais aussi très gratifiant pour Ella et moi d'assister et de participer au rétablissement de Kathy. C’est vraiment une histoire incroyable », confie Kieron Mackrill.