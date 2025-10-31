Affamé et oublié, un chien émeut la policière venue le secourir grâce à son regard et pourrait devenir son nouveau compagnon

Sauvé d’une vie de misère, Zaf renaît peu à peu grâce à la bienveillance de ceux qui l’ont secouru. Parmi eux, une policière particulièrement touchée par son regard, prête aujourd’hui à lui offrir le foyer rempli d’amour qu’il n’a jamais connu.

Quelques jours après son sauvetage inespéré, Zaf a très probablement trouvé une famille aimante, celle d’une policière ayant pris part à l’intervention à l’issue de laquelle son long cauchemar a pris fin, rapportait France Bleu le jeudi 30 octobre.

Le chien en question avait fait l’objet d’une alerte adressée par la fourrière au commissariat de police de Nîmes (30). Cette dernière avait envoyé des fonctionnaires, dont Séverine, sur les lieux le lundi 27 octobre. Des bénévoles de l’association locale Toutous et Minous Nîmes étaient également mobilisés.



Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

"Si on avait attendu quelques jours de plus, il serait mort"

Les intervenants avaient été choqués par l’état de Zaf et ses conditions de vie. Le quadrupède ne pesait que 19 kilogrammes, alors qu’il devait en afficher une quinzaine de plus à la balance. Il avait perdu la quasi-totalité de ses masses graisseuse et musculaire. En fait, Zaf n’avait plus que la peau sur les os. Sa faiblesse était telle qu’il pouvait à peine tenir sur ses pattes.

Détenu sans soin ni attention, il évoluait parmi ses propres excréments et était complètement privé de promenade. "Si on avait attendu quelques jours de plus pour le sauver, il serait mort", déclarait alors Gloria Feron, présidente de Toutous et Minous Nîmes.

“Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les animaux, ce n'est plus possible”, insistait-elle, scandalisée qu’elle était par le traitement réservé à ce chien.

Même indignation du côté de Séverine, qui avait tout de suite été “touchée” par Zaf. "Je l'ai porté, car il ne pouvait pas marcher vu son état, quand j'ai vu son regard, j'ai eu le coup de cœur", confie-t-elle à France Bleu.

“Je me battrai toujours pour ça, tout le temps”

L’engagement de la fonctionnaire de police gardoise en faveur de la cause animale ne date pas d’hier. “Mon but c'est d'aider ces chiens et de leur donner pour le restant de leur vie, quelque chose de bien et d'agréable, dit-elle. Je me battrai toujours pour ça, tout le temps.”



Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

Elle qui a l’intention de devenir la nouvelle propriétaire de Zaf n’en est pas à sa première adoption de chien ayant connu le pire. Sa famille compte, en effet, une chienne miraculée appelée Ina depuis plusieurs mois. “Elle [avait] été retrouvée dans un état de maigreur important à Nîmes”, explique la policière au sujet de son amie à 4 pattes, qui est aujourd’hui méconnaissable ; elle est passée d’animal squelettique à compagne en pleine forme et pleine d’énergie.

A lire aussi : Ce Dobermann garde son calme lorsqu'un papillon se pose sur sa truffe et offre une séquence attendrissante (vidéo)

Séverine et son conjoint sont prêts à faire de Zaf le nouveau membre de leur famille et ami d’Ina. Une rencontre a même eu lieu hier, et elle s’est déroulée sans accroc. "On va donc poursuivre les démarches pour l'adoption de Zaf", assure-t-elle. Avant cela, le chien devra d’abord séjourner dans un refuge SPA pour y être soigné.

Pour Séverine, le calvaire de Zaf, d’Ina et de leurs semblables ne peut être évité que si les témoins ont “le réflexe de contacter des associations ou la police dans des cas comme celui-ci".