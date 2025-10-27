Disparue depuis 2 mois, cette chienne en détresse se retrouve piégée dans des fils barbelés et interpelle un fermier qui vient la sauver

Cela peut paraître fou mais, du haut de ses 7 ans, Bea a passé plus de 2 mois à errer seule dehors… Comme le racontait la BBC il y a plus d’un an, la petite chienne avait échappé à la surveillance de ses maîtres au cours d’une balade près du lac Llyn Crafnant dans la vallée de Conwy, au pays de Galles. Ce jour du 8 décembre 2023, il pleuvait des cordes. “Nous étions en forêt et nous sommes arrivés dans une clairière où il y avait des moutons. Alors nous avons appelé les chiens pour les mettre en laisse, mais Béa n'est jamais venue. Elle avait juste disparu…”, racontait à l’époque sa maîtresse Rachel Sergeant. D’après les dires de cette habitante de Llanfairpwllgwyngyll, village de l’île d’Anglesey, la jolie Welsh Springer Spaniel ne s’était jamais enfuie auparavant. “Je pense qu’elle a perdu ses repères ou qu’elle était juste coincée quelque part”, affirmait-elle.

Une mobilisation surprenante

Rapidement, le couple a entamé des recherches qui ont duré pas moins de 58 jours ! Ils ont posté plusieurs appels à l’aide, notamment sur le groupe Facebook Lost Dogs North Wales Area , où de nombreux internautes ont affiché leur soutien. Plusieurs habitants du voisinage se sont d’ailleurs joints aux recherches et certains ont fait usage de caméras infrarouge ainsi que d’un drone, en vain… “Tout le monde a été formidable. Nous nous sommes soudainement retrouvés avec un réseau de soutien, des gens qui n'allaient pas abandonner”, racontait Rachel Sergeant, très touchée par cette mobilisation et cette solidarité.

Le 4 février 2024, soit presque 2 mois après sa disparition, Bea a finalement été retrouvée Huw Jones, un fermier de Llanfairfechan, à 15 kilomètres environ du lieu de la disparition. La petite chienne était coincée dans les fils barbelés de la propriété et pleurait de détresse. L’homme a pris 30 minutes pour libérer la chienne et l’a immédiatement emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier a pu constater qu’à part une perte de poids significative, Bea était en bonne santé. Ses maîtres ont évidemment été contactés. “Nous ne pensons pas qu'elle se perdra à nouveau, mais nous lui avons déjà commandé un traceur GPS, au cas où”, indique son humaine, soulagée.