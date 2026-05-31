Un Golden Retriever prend soin de sa maîtresse enceinte durant leur promenade (vidéo)

Sur TikTok, les internautes ont récemment pu découvrir la tendresse et la compassion désarmante d’une femelle Golden Retriever à l’égard de sa maîtresse enceinte. Durant leur promenade, la chienne n’a de cesse de s’assurer que sa maman humaine se porte bien et cette réaction a fait fondre le cœur des spectateurs de la vidéo.

Le 14 mai dernier, sur le compte TikTok de l’utilisatrice @gamjamypotato , les internautes ont pu assister à la touchante attitude d’une femelle de race Golden Retriever à l’égard de sa maîtresse. Celle-ci avait déjà plusieurs fois fait l'objet d'un article de notre part, notamment lorsque ses 2 chiens avaient rencontré un paon pour la première fois, ou encore lorsque le mâle, baptisé Chip, s'était inquiété pour sa soeur canine quand elle dormait. Mais cette fois-ci, c'est pour une autre raison que la femelle a attiré l'attention des internautes.

Une chienne aux petits soins

Sa maîtresse, enceinte, se promène tranquillement avec ses 2 chiens, Gamja et Chip, lorsqu’elle s’arrête, essoufflée. Cela lui arrive souvent, comme à toutes les femmes enceintes au cours du troisième trimestre de grossesse. Mais ce n’est pas ce fait-là qui a tant ému les spectateurs. C’est la réaction remplie de compassion et de tendresse de l’un des deux chiens, Gamja, qui s’arrête, elle aussi, et s’approche de sa maîtresse. Elle semble s’assurer que cette dernière va bien, dans un comportement calme et protecteur.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Une vidéo réconfortante

L’attention évidente portée à sa maman humaine n’a pas manqué de toucher les internautes, qui ont été plus de 45K à appuyer sur la mention « j’aime ». Certains d’entre eux ont même laissé un petit message attendri dans la section commentaire, à l’image de ceux-ci : « Elle a dit... “Ça va, maman. On peut y aller doucement.” », « Ça va, maman, on peut faire une pause ! », « Ils seront les meilleurs frères et sœurs pour le bébé ». Et on ne peut douter de cela en voyant la douceur de cette chienne et de son compagnon canin à l’égard de leur propriétaire qui attend un bébé.

Des chiens impliqués dans la vie de leur maman

La vidéo, relayée par le média Parade Pets, a été visionnée plus de 204K fois et prouve à quel point les chiens sont sensibles aux changements hormonaux des humains. Dans une autre vidéo présente sur le compte, on peut également voir à quel point ces deux-là sont impliqués dans la grossesse de leur maîtresse, puisqu’ils assistent même à l’une des échographies.

L’info Woopets : comment les chiens peuvent-ils détecter qu’une femme est enceinte ?

Comme le montrent les images publiées par @gamjamypotato, les chiens sont capables de remarquer des signes indiquant qu’une femme est enceinte, et ce, grâce à leurs sens hors pair.

A lire aussi : Seul et tête basse au milieu de la cour, ce Golden Retriever attend désespérément que sa maîtresse en retard vienne le rechercher à la pension (vidéo)