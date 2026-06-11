Une hôte Airbnb réserve un accueil chaleureux à un chien âgé pour ses dernières vacances et le couvre de cadeaux (vidéo)

Cette hôte Airbnb a eu l’idée très émouvante d’offrir à un chien, venu passer des vacances dans son logement, un dernier séjour des plus confortables. Ce n’est pas la première fois que cette femme assure un tel accueil, mais ce dernier, qui a mobilisé de nombreux donateurs, restera gravé pour toujours dans son cœur.

Nommée Andrea, l’hôte Airbnb a à cœur de faire les choses bien. Lorsqu’elle a su qu’elle s’apprêtait à accueillir un touriste un peu particulier dans son logement de Lake Texoma (États-Unis), elle a entrepris de lui prévoir un séjour inoubliable, à lui ainsi qu’à ses 2 propriétaires.

Une communauté sensibilisée

Lorsqu’elle a pris connaissance de la réservation de ses clients Airbnb, Andrea a compris qu’elle devrait rendre l’espace le plus confortable possible pour un chien âgé qui accompagnait un couple. Faisant appel à sa communauté, elle a réuni bien plus de dons qu’elle l’avait espéré, expliquait PetHelpful.

Une vidéo revient sur ce moment des préparatifs, et l’on constate que la voiture de l’Américaine est remplie de jouets, de peluches, mais aussi d’outils permettant l’aménagement du logement, comme des rampes d’accès ou des escaliers pour accéder au canapé et au lit.

Un séjour aux allures de rêve

Ce moment spécial a été préparé durant de nombreuses semaines pour Hazel. Tout a été documenté par Andrea. Elle confiait son inquiétude, et revenait sur ces multiples allers et retours pour rendre le moment parfait.

Le moment venu, le rêve tant espéré s’est réalisé et les attentes ont été pleinement satisfaites.

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« Nous n’avons toujours pas les mots »

Arrivé sur place, le couple et Hazel ont été envahis par l’émotion. Maddi, l’une des mamans du chien confiait : « L’amour que nous avons ressenti de la part de tout le monde était si fort et doux ».

L’idée spontanée d’Andrea s’est transformée en un événement touchant qui marquera durablement l’histoire de cette famille.

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