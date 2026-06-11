Dans une vidéo, une femme montre son Chihuahua qui s’assied parfois comme les chats avec lesquels il a été éduqué

Le 1er juin dernier, une utilisatrice TikTok connue sous le pseudonyme @chiwiwi11945 a diffusé une vidéo mettant en scène son chien, un adorable Chihuahua baptisé Chiwee, assis sur les marches d’un escalier dans une position tout à fait surprenante. En effet, les pattes avant repliées sous son corps, le petit toutou s’était installé comme un chat, un comportement qu’il aurait peut-être hérité des félins auprès desquels il a grandi chez son ancien maître.

Chiwee, un petit Chihuahua, a été adopté par l’utilisatrice TikTok @chiwiwi11945 après le décès de son ancien propriétaire. Celle-ci publie régulièrement des vidéos de son adorable petit compagnon, et la séquence qu’elle a postée, le 1er juin, est même devenue virale. Et pour cause ! Cumulant plus de 3 millions de vues, et relayée par le média Newsweek, la vidéo montre Chiwee dans une position assez inhabituelle pour un chien, mais très courante chez les chats. Les pattes avant repliées sous le corps, il est assis sur les marches d’un escalier et adopte la posture du « petit pain ».

Un « chien-chat » ?

Sa maîtresse a peut-être trouvé l’explication à cette posture lorsqu’elle a découvert que Chiwee avait été éduqué aux côtés de félins. En effet, l’un des membres de la famille de son ancien propriétaire, aujourd’hui décédé, lui a envoyé une photo sur laquelle Chiwee se détend avec un chat. Peut-être a-t-il emprunté ses manières félines à son ancien compagnon félin ?

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« Quand nous l’avons accueilli, il était très calme, et il l’est toujours ! », déclarait sa maman humaine avant d’ajouter que « Même quand il joue, il ne fait pas de bruit. Il se déplace très silencieusement et peut sauter étonnamment haut. » Force est de constater que Chiwee a des attitudes plutôt félines… Ce “chien-chat” aurait même un jour été découvert perché dans le lavabo, sans qu’elle puisse expliquer de quelle manière il était monté jusque-là.

Un comportement plus fréquent qu’il n’y paraît

Dans la section commentaires, plusieurs internautes ont affirmé que leurs chiens élevés aux côtés de chats adoptaient, eux aussi, certains comportements de leurs amis félins. À l’image d’une utilisatrice, dont le Chihuahua va jusqu’à s’installer sur l’arbre à chats, ou un autre dont le chien se « perche » comme les 3 chats avec lesquels il a grandi.

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