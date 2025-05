Une nouvelle vie commence pour 4 chiens affamés découverts dans un logement vide et insalubre

On ne compte plus les sauvetages d’animaux en détresse, souvent victimes de maltraitance et/ou d’abandon, réalisés par Action Protection Animale (APA). On se souvient notamment de l’intervention ayant permis de libérer Gaya et Boss, ou encore de celle dont avait bénéficié Speed.

Cette fois-ci, ce sont 4 de leurs congénères qui ont été secourus alors qu’ils étaient enfermés dans un logement totalement insalubre depuis un certain temps.

L’habitation en question, qui se trouve à Trappes (78), faisait l’objet d’une procédure d’expulsion exécutée par des huissiers et des policiers. Les intervenants ont été étonnés de constater la présence des canidés, mais aussi et surtout les terribles conditions dans lesquelles ils vivaient jusque-là.

Il n’y avait aucune trace des locataires, mais celles de la négligence, de la maltraitance et très probablement de la reproduction à des fins lucratives étaient bel et bien présentes.



Action Protection Animale

Le chiot et ses 3 congénères adultes – 2 mâles et une femelle – étaient privés de tout, à commencer par leur liberté et leur dignité. Ils ne disposaient ni de nourriture, ni d’eau, et évoluaient au milieu de leurs excréments. L’un d’eux était enfermé dans une cage, les autres dans une pièce close.

Plainte déposée, les chiens confiés à 2 refuges

« Aucun jouet, aucune trace d’affection, aucun repère. Ils ne connaissaient rien de la vie », peut-on lire sur le site d’APA relatant les faits.



Action Protection Animale

A lire aussi : Ce Patou veut bien partager ses friandises avec son ami lama tant qu'il est servi en premier (vidéo)

2 des rescapés ont été pris en charge par l’association, tandis que les 2 autres ont été confiés au refuge SPA de Plaisir.

Action Protection Animale ajoute qu’une plainte a été déposée et qu’« une personne a d’ores et déjà été formellement identifiée », alors que l’enquête se poursuit.

Le chiot et ses 3 aînés sont désormais entre de bonnes mains. Ils ne manquent de rien n’auront plus à vivre dans la peur.