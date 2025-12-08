« C’est un guérisseur », hospitalisé depuis l’enfance, ce jeune adulte trouve la force de se battre grâce à son meilleur ami canin

Matthew est né prématurément. Si beaucoup de ces naissances sont sans conséquences à l’âge adulte, pour lui, les choses ont malheureusement été différentes. Le pauvre a développé de nombreux soucis médicaux et ne voyait plus le bout du tunnel. Un jour, tandis qu’il luttait encore à l’hôpital, il a fait la connaissance d’un chien d’assistance et ce dernier a changé sa vie.

À 21 ans, Matthew Hoggard devrait faire des études, travailler, ou encore voyager, comme la plupart des jeunes de son âge. Malheureusement, c’est une vie à laquelle il n’a pas accès, car il enchaîne les allers et retours à l’hôpital depuis son plus jeune âge. Chaque nouvelle étape franchie se soldait par un souci de santé supplémentaire. Un quotidien difficile jusqu’à ce qu’une étoile arrive dans sa vie.

Cette dernière se manifeste sous la forme d’un chien et se nomme Kayce. Il s’agit d’un toutou de thérapie qui était affecté à l’hôpital dans lequel Matthew se rendait fréquemment. Au départ, quand le vingtenaire a rencontré l’animal, il n’était pas du tout intéressé. Mais Kayce, lui, savait qu’il ferait du jeune homme son meilleur ami : « Il s'est approché lentement de Matthew, a fini par lui donner un petit coup de coude et a posé sa tête sur la sienne. C'est là que j'ai vu un sourire sur le visage de Matthew que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça m'a rassurée », partageait Jane Hoggard, la mère, dans un témoignage rapporté par Mass General Brigham .



Un soutien inégalable

À partir de ce moment, un lien très fort s’est construit entre les amis. Mentalement, Matthew allait bien mieux lorsqu’il voyait le canidé. Cela avait des répercussions positives sur son état de santé. Jane elle-même a constaté à quel point l’animal était devenu important dans la vie de son fils et pour sa santé : « Il était un soutien indéfectible, un guérisseur et un ami de confiance dont la présence a été essentielle pour apaiser l'anxiété et soutenir la guérison de Matthew à travers chaque épreuve ».

Ce soutien indéfectible, justement, Matthew en avait grandement besoin. En 6 mois seulement, le jeune homme a subi 3 opérations de la colonne vertébrale. À chaque fois, après l’intervention chirurgicale très lourde, il était content de retrouver Kayce. D’ailleurs, avant sa rencontre avec ce dernier, les rechutes étaient insupportables pour lui. Mais depuis l’arrivée du chien dans sa vie, il a appris à relativiser lorsqu’il devait retourner à l’hôpital : « Il me regardait avec un sourire et dit : "Au moins, je pourrai revoir Kayce" », témoignait Jane.

Pour elle, le rôle de Kayce dans le rétablissement de son fils est incontestable : « Aucun remède ne peut apaiser Matthew comme Kayce le fait », assurait-elle.