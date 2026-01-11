« Elle lui donne une raison d’espérer », un chiot sauvé par un soldat retrouve son ami pendant son traitement contre le cancer (vidéo)

Le sergent Stormy traverse certainement la plus difficile période de sa vie. Ce jeune vétéran de l'armée américaine vient en effet de recevoir un diagnostic de cancer des os. Dans son malheur, il peut désormais compter sur l’amour de Jasmine, une petite chienne rencontrée en mission, récemment rapatriée près de lui par une association caritative.



En février 2025, lors de son déploiement au Moyen-Orient, le sergent Stormy a fait une rencontre inattendue dans un bunker : une petite chienne errante et affamée. Baptisée Jasmine, elle est rapidement devenue la meilleure amie à 4 pattes du soldat. Celui-ci ne savait pas encore que sa petite protégée deviendrait bientôt pour lui une source de motivation et d’espoir...

Une source d’espoir

Lors de cette mission à l'étranger, le jeune soldat de 20 ans a eu une autre surprise. Une très mauvaise, cette fois : un diagnostic de cancer des os au genou. « J’ai reçu un appel en août qui disait : “Je me suis blessée au genou, on a trouvé une tumeur dans ma jambe et je rentre à la maison en avion” », a raconté la mère du sergent à People.

Après cette terrible nouvelle, le jeune homme est donc rentré aux États-Unis pour suivre une chimiothérapie, en attendant une opération. Une chose continuait néanmoins de l’obséder : Jasmine, son amie restée au Moyen-Orient. Il a alors tout mis en œuvre pour la retrouver, puisant en elle une précieuse source de motivation.

© Paws of War

« Heureusement qu'il a trouvé ce petit chien, car elle lui donne une raison d'espérer », a déclaré la mère de Stormy. « Quand il a trouvé Paws of War et a annoncé qu'elle allait rentrer à la maison, on était sans voix ! »

Des retrouvailles émouvantes

La famille a en effet contacté Paws of War, une association qui sauve des animaux pour les vétérans et fournit des chiens d’assistance gratuitement.

Derek Cartwright, vétéran de l'armée américaine et coordinateur logistique de l’association, a déclaré que l’histoire du sergent Stormy avait ému beaucoup de gens et qu’il s’était rendu personnellement au Moyen-Orient pour s'assurer que Jasmine arrive saine et sauve aux États-Unis.

© Paws of War

Après avoir réglé les démarches administratives, Paws of War a même fait escorter la chienne par la garde d'honneur à moto de God Bless America jusqu’au domicile du soldat en Pennsylvanie, où famille et amis l’attendaient avec impatience.

D’après un communiqué, les retrouvailles ont été « d'une émotion intense pour tous » et la complicité entre les 2 était évidente.

© Paws of War

« Je suis tellement heureux que Jasmine soit là avec moi et tellement reconnaissant envers Paws of War pour tout ce qu'ils ont fait pour que cela soit possible », a déclaré Stormy. « C'est une période difficile pour moi, mais sa présence à mes côtés m'aide beaucoup. »

Aujourd’hui, Jasmine offre au jeune vétéran tout son amour et son soutien, exactement comme celui-ci avait su le faire pour elle lorsqu’elle en avait le plus besoin.