Une chienne repère une bouteille sur la plage contenant une lettre ayant fait un voyage de 4300 km pendant 2 ans

Lors d’une promenade sur une plage écossaise, une chienne a mis la patte sur une bouteille venue du Canada et ayant traversé l’Atlantique pendant 2 hivers. A l’intérieur, un message attendait d’être découvert, offrant un incroyable lien entre 2 continents.

Mike Scott, 60 ans, est propriétaire de plusieurs chiens dont une femelle appelée Maggie. La famille habite Johnshaven dans l'est de l'Ecosse, et ce photographe professionnel de 60 ans emmène régulièrement ses amis à 4 pattes en promenade sur la plage de St Cyrus, quelques kilomètres plus loin.

C'est justement là que Maggie a fait une découverte surprenante récemment. Ce jour-là, malgré une météo exécrable, Mike Scott et ses compagnons canins profitaient de leur sortie en bord de mer, comme à leur habitude, quand la chienne s'est arrêtée pour sentir un objet qui paraissait, a priori, anodin.

Mike Scott était loin de se douter de la nature de la trouvaille qu'elle venait de faire. « Alors que je marchais, Maggie, ma chienne, reniflait une bouteille qui venait juste d’arriver sur le rivage, raconte le sexagénaire à la BBC . C’était une bouteille en verre très sombre avec un bouchon et quelque chose à l’intérieur. »



Mike Scott

Elle contenait un sac zip dans lequel se trouvait un court message écrit en français. Il a alors décidé de l'emmener à la maison pour le traduire.

Signé « Annie Chiasson », le texte en question indiquait que la bouteille avait été mise à la mer depuis un ferry qui naviguait au Canada, entre l’Île-du-Prince-Edouard et les Îles de la Madeleine au Canada en août 2024.

Mike Scott est resté bouche bée en réalisant que la bouteille avait « survécu à 2 hivers en mer, voyageant depuis la côte est du Canada, à travers l’Atlantique Nord, passant par le nord de l’Ecosse et jusqu’à la mer du Nord, pour que nous la trouvions à St Cyrus. »



Mike Scott

L'auteure du message y avait demandé à être informée si la bouteille venait à être récupérée. Mike Scott et sa femme ont bien tenté de la joindre en la retrouvant sur Facebook, mais ils n'ont pas encore reçu de réponse à ce jour.

Le couple ne désespère pas d'avoir des nouvelles de cette Annie Chiasson. Maggie, elle, peut être fière de sa découverte.



Mike Scott

Le conseil de Woopets : comment sécuriser les promenades de votre chien sur la plage ?

Après l'exploit de Maggie, il est utile de rappeler que certaines trouvailles sur le rivage peuvent présenter un risque pour les chiens. Pour éviter les accidents :

A lire aussi : Cette chienne qui s’était préparée à quitter ce monde découvre enfin une vie où elle peut s’épanouir pleinement (vidéo)

Surveillez en permanence votre chien lorsqu’il renifle ou joue avec des objets inconnus.

Equipez-le d’une longe pour lui éviter de s'éloigner tout en lui offrant une certaine liberté de mouvement.

Emportez une bouteille d'eau pour rincer le sel ou les algues qui pourraient irriter la peau et la bouche.

Apprenez-lui le rappel et le « laisse » afin de le détourner d’objets dangereux, comme des bouteilles ou des déchets tranchants.

Inspectez régulièrement ses pattes et sa bouche après la sortie, pour détecter coupures ou objets coincés.

Ainsi, les chiens peuvent profiter pleinement des plages tout en restant en sécurité, même lorsqu’ils se laissent guider par leur curiosité.