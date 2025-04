Prisonniers d'un balcon insalubre et livrés à eux-mêmes depuis 5 jours, 2 chiens découvrent la bonté des humains après avoir connu la négligence

Pour Gaya et Boss, l’horizon se limitait à un étroit balcon jonché de déjections. Comme si cela ne suffisait pas, l’un de ces chiens au moins se faisait frapper par son propriétaire. Action Protection Animale et les forces de l’ordre ont mis fin à cette terrible épreuve.

« Ils étaient seuls, abandonnés sur un balcon dans leurs excréments », peut-on lire sur la page Facebook d’Action Protection Animale. L’association a partagé une vidéo montrant le sauvetage de Boss et Gaya, 2 chiens de race American Staffordshire Terrier qui « n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes » à cause de la négligence dont ils étaient victimes.

L’équipe d’APA était intervenue dans un appartement de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, aux côtés de la police après avoir été alertée par des voisins. D’après les témoignages de ces derniers, les chiens en question étaient non seulement prisonniers du balcon, mais ils recevaient, en plus, des coups de la part de leur maître.



Cela faisait 4 ou 5 jours que Boss et Gaya étaient livrés à eux-mêmes. N’ayant obtenu aucune réponse après avoir longtemps toqué à la porte, les policiers n’ont eu d’autre choix que de la forcer pour entrer dans l’appartement. Dès son ouverture, ils ont été saisis par l’odeur insoutenable qui émanait du logement.

Bien qu’ayant d’abord été accueillis par des aboiements, les intervenants ont rapidement réalisé qu’ils avaient affaire à des chiens « gentils ». Leur douceur contrastait fortement avec le sort qui leur était réservé.



L’état des lieux était peu reluisant : insalubrité générale, meubles éventrés avec des ressorts apparents qui risquaient de blesser les canidés… Puis le balcon. François Cardona, enquêteur chez Action Protection Animale, parle d’un « lit d’excréments » pour décrire le petit espace extérieur.

Après la maltraitance, place à la bienveillance

Il a constaté non seulement l’extrême saleté de l’endroit, mais aussi l’absence d’eau, rappelant au passage que « ce n’est pas parce qu’on est en période hivernale que les chiens ont besoin de moins boire ».

« L’individu responsable de ces actes de maltraitance a été interpellé et Action Protection Animale a immédiatement déposé plainte », a indiqué l’association sur Facebook.

Gaya et Boss ont été confiés à un refuge partenaire situé à Buigny-Saint-Maclou, dans la Somme. « Ils découvrent enfin la douceur d’un environnement bienveillant, des soins et de l’attention », poursuivait APA.

Leur calvaire, fait de solitude et de maltraitance, est bel et bien terminé. « Ils vont partir vers une nouvelle vie et ils vont être heureux », a conclu François Cardona.