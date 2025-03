Un chien cachectique et enfermé dans l'appartement de sa propriétaire ayant déménagé voit le bout du tunnel grâce à l'intervention de bénévoles

Speed, un chien victime de mauvais traitements et laissé seul dans un appartement en Essonne, a été secouru par Action Protection Animale et les gendarme. Extrêmement maigre, ayant perdu la quasi-totalité de sa fourrure, il continuait malgré tout témoigner son attachement à sa propriétaire, qui fait l’objet d’une plainte déposée par l’association.

Action Protection Animale a raconté, sur son site, le sauvetage de Speed, un chien négligé à l’extrême et enfermé dans l’ancien logement de sa propriétaire.

Alertées par des voisins, l’association et la gendarmerie s’étaient rendues au domicile de la maîtresse dans la commune d’Angerville (91), cette dernière ayant déménagé plusieurs semaines plus tôt et laissé l’animal livré à lui-même dans l’appartement, sans eau ni nourriture.

A l’arrivée de l’équipe d’APA et des militaires, la propriétaire du canidé était présente et leur a ouvert la porte. Les intervenants ont eu le cœur brisé en voyant l’état du chien et des lieux. « Nous de?couvrons un minuscule couloir au sol jonche? d'excre?ments avec deux gamelles de?sespe?re?ment vides et se?ches », indique l’association.

Speed était attaché à la porte par sa laisse. Il était si affamé qu’il la rongeait pour en manger le bois. Des copeaux étaient d’ailleurs visibles dans ses déjections.

Il n’avait presque plus de masse musculaire et graisseuse, avait perdu une grande partie de son pelage et ses griffes étaient excessivement longues.



« Il ne peut imaginer que celle qu’il aime lui fasse subir une telle torture »

L’émotion des bénévoles a atteint son paroxysme lorsqu’ils ont constaté que Speed n’en voulait pas à sa maîtresse. Il lui faisait même la fête. « Dans sa te?te de meilleur ami de l’homme, il ne peut imaginer que celle qu’il aime lui fasse subir une telle torture », peut-on lire sur le site d’APA.

Emmené chez le vétérinaire, le chien reçoit les soins dont il a besoin pour rebondir. Action Protection Animale a déposé plainte.

Une fois son hospitalisation terminée, Speed pourra être confié à une famille d’accueil au sein de laquelle il poursuivra sa convalescence dans l’optique de son adoption. APA a d’ailleurs lancé un appel dans le but de lui trouver un foyer aimant.