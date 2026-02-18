Une chienne errante décide de suivre une joggeuse et sa vie bascule pour le meilleur (vidéo)

Alors qu’elle faisait son jogging habituel un beau matin, une habitante d’O’ahu (Hawaï) a rencontré une chienne errante qui a commencé à la suite. Inquiète pour sa survie, la bonne samaritaine a décidé de l’aider.

Comme chaque matin, Amy Kanakuri savourait une bonne séance de jogging, lorsqu’une chienne errante a fait son apparition. La va-nu-pattes s’est mise à courir à côté d’elle.

Le lendemain, la joggeuse – incapable de sortir l’animal de son esprit – est retournée sur les lieux de leur rencontre dans l’espoir de la revoir et de la sauver de sa vie de misère. Par chance, Amy a retrouvé la boule de poils et a pu lui tendre la main.

© @followamyhere / TikTok (capture d'écran)

Une chienne certainement abandonnée

Comme le rapporte Pet Helpful, la chienne errante a fait preuve d’une immense gentillesse envers sa bienfaitrice. Cette dernière a pu l’approcher, la caresser et même la porter sans la moindre difficulté. Visiblement, la va-nu-pattes savait qu’elle était désormais entre de bonnes mains, et était prête à prendre un nouveau départ dans la vie !

À la suite du sauvetage, la sportive a emmené son adorable protégée chez le vétérinaire, pour vérifier son état de santé et la présence éventuelle d’une puce électronique. Non identifiée, cette chienne était connue pour ses errances dans le quartier depuis un certain temps, lui a expliqué le personnel vétérinaire.

@followamyhere Not on our 2026 bingo card???????? We're in the process of legally adopting her. Literally balling my eyes out making this. Getting this house was not something we planned but it couldn't have come at a more perfect time. Somehow we found each other. As much as my husband and I thought we weren't ready for a dog, we can't say no to her. #hawaii #hawaiilife #vlog #dog #adoptdontshop ? Censor_Bleep-1kHz01-2(Short)(1530476) - OtoLogic

« Pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de faire confiance au système »

Bien qu’Amy et son mari fussent ravis d’accueillir la chienne – probablement abandonnée –, ils ont dû suivre des démarches spécifiques. En effet, les habitants d’Hawaï ont eu l’obligation de confier l’animal à un refuge local pour engager la procédure légale d’adoption.

« Il y a quelques jours, nous avons déposé la chienne que nous avions trouvée au refuge @hawaiianhumane. Pour lancer la procédure d'adoption, nous avons contacté le service des adoptions. Cela nous permet d'éviter que quelqu'un ne nous la prenne une fois adoptée. Tant qu'elle n'était pas pucée, quelqu'un aurait pu la réclamer comme sa chienne pendant 48 heures en fournissant une preuve », explique Amy sur son compte Instagram.

@followamyhere Let's answer some FAQS!???? ????Are you keeping her? Yes! We are in the process of legally adopting her. ????What is her name? We will announce this after her adoption goes through! We are feeling a bit anxious about it and don't want to jinx anything. ????Is she pregnant? There were no puppies found with her and according to the first vet, she doesn't look like she had any puppies recently. Also according to eyewitness accounts, she has been seen since September 2025 and never had signs of puppies or pregnancy. ????What is chipped? In order to help identify a dog's owner, you can get a microchip with your information implanted. She did not have one meaning that no one wanted to claim ownership of her. ????How old is she? Vet estimates about 2 years old ????Is she def? As of right now, I'm going with no. She definitely understands when we tell her no (she loves shoes haha) and reacts to squeaky toys. But I'll give an update if the doctor says otherwise. #hawaii #dogslife #vlog #adayinmylife #d0g ? Happy Country Drive - ?????

« Elle est toujours là-bas. Elle est en période d'évaluation pour l'adoption, poursuit-elle, son comportement et sa santé sont surveillés afin de s'assurer qu'elle peut être proposée à l'adoption. Nous avons opté pour leur programme "Option-Adoption", ce qui signifie qu'elle nous sera rendue si elle est adoptable. […] Pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de faire confiance au système et de croire que nous agissons au mieux. »

De nombreux internautes ont félicité le couple pour leur belle action, et espèrent qu’il pourra adopter officiellement la boule de poils. Dans tous les cas, la chienne est désormais en sécurité, et sait qu’un avenir meilleur l’attend grâce à sa rencontre avec la joggeuse

