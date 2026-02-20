Doux géant de 64 kg, ce Dogue Allemand met un point d'honneur à enlacer tous les bénévoles le jour de son adoption

Derrière sa carrure impressionnante, Zeus cache une sensibilité désarmante et une histoire marquée par les épreuves. Son passage au refuge a pourtant tout changé, jusqu’à un moment particulièrement émouvant qui n'a laissé personne indifférent.

Les Dogues Allemands ont la réputation d'être des géants au cœur tendre, et cette description correspond totalement à Zeus. Son douloureux passé n'a pas altéré sa joie de vivre, ni sa gentillesse à l'égard des humains et de ses congénères.

D'après The Dodo, ce chien avait connu une vie difficile avant sa prise en charge par l'équipe de la Michigan Animal Rescue League, une association basée à Pontiac dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis). Son ancien propriétaire le gardait dehors en permanence, lui faisant subir le froid et la solitude.

Au refuge, le quadrupède de 64 kilogrammes s'était vite entouré d'amis et avait enchanté tout le monde par son caractère enjoué et particulièrement affectueux. Il s'était surtout lié d'amitié avec Billy Jo, un chien bien plus petit que lui et avec lequel il passait des heures à jouer sans jamais le bousculer.



Michigan Animal Rescue League

Un mois après son arrivée, on lui a trouvé une famille aimante. Après plusieurs visites de la part de cette dernière, son adoption a été officialisée.

Le grand jour est arrivé, celui de son départ du refuge pour rejoindre sa nouvelle maison. Zeus ne voulait toutefois pas s'en aller sans faire le tour des bénévoles et se dresser sur ses pattes arrière pour leur faire un énorme câlin.



Michigan Animal Rescue League

« Il veut toujours que les gens sachent qu'il les aime »

« Zeus est l'exemple parfait du doux géant, explique Tommy Sanfilippo, coordinateur de contenu chez la Michigan Animal Rescue League, à The Dodo . Il est bien plus imposant que la plupart des chiens qu'il rencontre, mais il a toujours été gentil et respectueux envers tous ses amis. »

« Il y a beaucoup d'émotions dans ce grand corps, et il veut toujours que les gens sachent qu'il les aime », poursuit-il.

Après l'adoption, la maîtresse de Zeus, qui s'appelle désormais Henry, a donné de ses nouvelles à la Michigan Animal Rescue League, « et elles ont toutes été très positives », indique Tommy Sanfilippo. Il coule des jours heureux au sein de ce foyer aimant.

Cerise sur le gâteau, il retrouve régulièrement d'anciens pensionnaires du refuge à la garderie canine qu'il fréquente désormais, notamment Snoopy le Shih Tzu et Lola la Terre-Neuve.

Michigan Animal Rescue League