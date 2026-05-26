Ce Samoyède agit en grand frère bienveillant en apprenant à sa nouvelle petite soeur à jouer au tire-tire (vidéo)

Après des débuts hésitants, la petite Diya a finalement cédé à l’insistance bienveillante de Boomer, laissant place à une complicité naissante entre les 2 Samoyèdes. En à peine une dizaine de jours, la chiot a gagné en confiance et partage désormais chaque jour des moments de jeu avec son grand frère, devenu un véritable guide à ses côtés.

Boomer, un magnifique Samoyède qui vit dans l'Etat de l'Oregon (Etats-Unis), avait survécu à un cancer. La maladie avait été diagnostiquée en septembre 2024. Le chien avait toutefois réussi à la vaincre après avoir été opéré quelques mois plus tard.

Pour fêter cette merveilleuse victoire, sa propriétaire Charishma Cohen et leur famille l'avaient emmenée en voyage en Europe. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Récemment, le foyer s'est agrandi avec l'adoption de la nouvelle « petite soeur » de Boomer. Chiot femelle de la même race, Diya était évidemment timide les premiers jours, mais son aîné était bien décidé à l'aider à se sentir plus à l'aise.



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Difficile de dire non à Bear

Il lui a même apporté Bear, sa peluche préférée, pour l'inviter à jouer à tirer sur cette dernière. Diya ne savait pas trop comment réagir au départ. Elle était plutôt hésitante. Toutefois, Boomer a tenu bon et a fini par la convaincre.

La jeune chienne a, en effet, accepté de s'amuser avec lui. D'après Charishma Cohen, Diya a eu besoin de 10 jours pour réaliser qu'elle pouvait jouer avec son grand frère sans crainte. Depuis, elle ne s'arrête plus…

Leur maîtresse a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur Instagram, où elle est devenue virale. Voici la séquence en question, que relaie PetHelpful :

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« Je suis tellement heureuse de voir leur relation s’épanouir »

« Je suis tellement contente d’avoir immortalisé ce moment, il est si précieux. Depuis, ils jouent tous les jours, uniquement lorsque Boomer prend l’initiative », explique leur humaine dans la publication.

« Je suis tellement heureuse de voir leur relation s’épanouir, et observer Boomer pendant qu'il apprend à Diya les rudiments de la vie est l’une des choses que je préfère », conclut Charishma Cohen.