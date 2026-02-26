Orphelins après le décès de leur maître vétéran, 2 Bergers Allemands séniors sont adoptés grâce aux voisins

Suite au décès de leur maître, un vétéran californien très apprécié, les Bergers Allemands séniors Sarge et Ford se sont retrouvés brutalement orphelins. Grâce à la mobilisation exceptionnelle du voisinage et des médias locaux pour leur éviter le refuge, les 2 vieux chiens ont heureusement pu trouver tour à tour de nouvelles familles aimantes pour profiter d'une douce retraite.

Karl Heinrich, habitant de Madera Ranchos dans le comté californien de Madera (Etats-Unis), décédé en janvier 2026 à l'âge de 61 ans. Militaire à la retraite, il était un membre très apprécié de la communauté locale. Sa disparition avait donc suscité une vive émotion chez ses voisins, mais ces derniers s'étaient rapidement mobilisés pour tenter de trouver des familles aimantes à ses 2 chiens séniors, appelés Ford et Sarge et de race Berger Allemand.



Diane Ewert / Facebook

Leur défunt maître n'avait aucun parent dans la région, et ce sont donc des habitants du quartier qui s'occupaient d'eux depuis son décès.

Sarge adopté, Ford en attente

Ils avaient multiplié les appels via les réseaux sociaux et les médias, et Sarge, l'aîné, avait été le premier à rejoindre son nouveau foyer. Âgé de 13 ans, décrit comme « joueur et plein de vie » bien qu'atteint d'arthrite, il peut désormais profiter d'une retraite sereine et heureuse auprès de ses adoptants.



Diane Ewert / Facebook

Ford, de 3 ans son cadet, attendait de lui emboîter le pas. Les habitants de Madera Ranchos et les internautes ont redoublé d'efforts pour l'y aider. Ils ont finalement atteint leur but.

La merveilleuse nouvelle a, en effet, été annoncée le mercredi 25 février par ABC30 News et confirmée sur Facebook par Diane Ewert, l'une de ces nombreuses personnes qui s'étaient mobilisées sur les réseaux sociaux dès le départ. Des adoptants ont été trouvés pour Ford.

« La force de la communauté est incroyable »

Les voisins ont expliqué qu'ils attendaient de recevoir le formulaire de candidature dûment rempli par les futurs maîtres et que, si tout se déroule comme prévu, le chien pourra les rejoindre dès la semaine prochaine. Ceux-ci habitent une maison à flanc de colline, a précisé ABC30 News.

A lire aussi : En regagnant leur chambre d'hôtel, ils constatent que leur chienne n'est plus là puis la reconnaissent sur une petite annonce en ligne



Diane Ewert / Facebook

« Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. La force de la communauté est incroyable », a écrit Diane Ewert dans son post.