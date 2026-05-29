Une mère d'accueil célèbre sur Instagram donne des nouvelles rassurantes de son chien Simon une semaine après avoir révélé son cancer (vidéo)

Après plusieurs jours d’inquiétude et une hospitalisation en soins intensifs, Simon montre enfin des signes encourageants de rétablissement. Malgré son cancer du foie, le chien d’Isabel Klee a retrouvé l’envie de jouer et accueille toujours sa maîtresse avec le même enthousiasme.

Isabel Klee, alias « simonsits » sur Instagram, y est suivie par près de 900 000 followers. Mère d'accueil bénévole pour chiens en quête de nouveau départ, nous vous avions déjà parlé d'elle à maintes reprises, notamment lorsqu'elle avait pris en charge Phoenix, canidé sénior et handicapé, ou encore quand elle avait aidé Pluto à surmonter sa peur des marches.

On ne compte plus les loulous passés par son chaleureux foyer et adoptés par des familles aimantes par la suite. Une mission pour laquelle elle bénéficie du soutien de son propre chien, Simon.



simonsits / Instagram

Elle avait adopté ce croisé Chien Jindo Coréen, Pinscher Nain et Podengo portugais après son sauvetage alors qu'il était destiné au marché de la viande canine en Asie.

Une tumeur au foie

Malheureusement, Isabel Klee avait révélé récemment qu'il souffrait d'une maladie grave, mais a donné des nouvelles rassurantes plus d'une semaine après l'annonce du terrible diagnostic, rapportait People .

Le 21 mai 2026, la voix tremblante, elle expliquait dans une vidéo Instagram que Simon souffrait d'un cancer du foie. Il avait été hospitalisé et placé en soins intensifs depuis plusieurs jours, suite à une série de crises d'épilepsie ; il en avait connu 4 en l'espace de 5 heures.

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6 mois plus tôt, une échographie avait amené les vétérinaires à découvrir une masse au niveau de son foie, mais ils avaient d'abord pensé qu'elle avait été causée par son traitement au phénobarbital, prescrit pour ses crises d’épilepsie.

Un examen ultérieur avait montré que la tumeur en question avait gagné en volume. La priorité pour Isabel Klee était alors à la préservation de la qualité de vie de son compagnon à 4 pattes. Elle continuait, malgré tout, d'accueillir d'autres chiens tout en prenant soin de Simon.

« Il a recommencé à s'amuser avec ses jouets »

Dans d'autres vidéos, elle assurait que son ami canin « allait bien » et qu'il « marchait de nouveau tout seul », tout en précisant qu'il restait encore « un peu maladroit ».

« Il a recommencé à s'amuser avec ses jouets, ce qui fait vraiment plaisir à voir », ajoutait Isabel Klee, qui indiquait par ailleurs que les IRM et scanners effectués sur son chien avaient révélé que le cancer ne s'était pas propagé ailleurs dans le corps.

« Nous attendons encore de parler avec quelques autres médecins pour voir si une opération est envisageable », confiait-elle.

Le 27 mai 2026, une nouvelle vidéo montrait l'accueil joyeux réservé par Simon à sa maîtresse qui venait de s'absenter pendant 24 heures. Il affichait une démarche chancelante, mais aussi un enthousiasme et une joie de vivre intacts.

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Isabel Klee avait publié, le 28 avril dernier, un livre intitulé « Dogs, Boys, and Other Things I've Cried About » et dans lequel elle raconte son expérience en tant que mère d'accueil pour chiens. Simon en est, bien évidemment, l'un des protagonistes.

Le conseil Woopets : quels signes doivent alerter après une crise d’épilepsie chez le chien ?

Après une ou plusieurs crises, certains symptômes nécessitent une consultation vétérinaire rapide, surtout chez un chien âgé ou déjà malade :

Des crises rapprochées (plus de 2 en 24 heures)

Des difficultés persistantes à marcher ou à garder l’équilibre persistantes

Une désorientation inhabituelle, des troubles de la vue ou un comportement anormal

Une perte d’appétit prolongée ou des vomissements répétés

Même si l’animal semble aller mieux entre les crises, un bilan complémentaire (prise de sang, échographie, IRM…) peut s'avérer nécessaire pour rechercher une cause sous-jacente, notamment neurologique ou hépatique.