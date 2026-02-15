Les retrouvailles émouvantes de ces 2 frères canins abandonnés et destinés à l’euthanasie

Bruno et Jack, les 2 frères au pelage caramel, étaient voués à un triste sort. Après avoir vécu durant 1 an chez leur propriétaire, ils ont été déposés sans raison dans un refuge. À partir de là, les événements se sont enchaînés. Prochains sur la liste d’une euthanasie, ils ont connu un revirement de situation grâce à une bénévole dévouée et combative.

Ella Hovsepian, à l’origine de ce sauvetage, se souvient et confiait à The Dodo : « Ils n’avaient aucun intérêt à être sauvés. Pas d’accueil possible pour eux, ils sont tombés entre les mailles du filet ». Ce triste destin, la bénévole indépendante qui œuvre aux côtés de nombreux refuges et associations ne l’a pas accepté.

Des cris déchirants

Ella a repéré Jack dans un premier temps. En prenant connaissance de son histoire, elle a tout de suite décidé de repartir avec lui, pour lui trouver une place auprès d’une famille ou au sein d’une structure. Réticent et effrayé, le chien refusait d’avancer vers le véhicule de la bénévole et des cris résonnaient alors depuis l’intérieur du refuge.

Grâce au personnel du refuge, Ella a pu apprendre qu’il s’agissait du frère de Jack, Bruno. Le personnel lui a présenté la situation en toute honnêteté : « C’est son frère, et il est encore plus gentil. Demain est son dernier jour ». Le cœur fendu, Ella n’avait pas les possibilités matérielles de l’accueillir, mais elle a tout de suite activé son réseau pour lui offrir une prise en charge.

The Dodo

Reprendre confiance

Ella s’est rendue au refuge dès le lendemain matin pour récupérer Bruno. Soulagée de le trouver encore en vie, elle a pu le confier à un foyer d’accueil. Jack quant à lui a trouvé sa place, temporairement, à Calculated Canine, une pension pour chiens encadrée par des éducateurs canins.

Parallèlement, les 2 frères ont énormément progressé durant ces quelques mois passés loin l’un de l’autre. Jack a mis ses peurs de côté, et Bruno a subi une intervention médicale suite à la découverte d’une occlusion intestinale.

The Dodo

7 mois plus tard : des retrouvailles tant attendues

Après son rétablissement, Bruno a été repéré par un couple de Los Angeles (États-Unis) sur Instagram. « Ne pouvant pas s'arrêter de penser à lui », le couple a décidé de l’adopter.

@dailylifeof_bruno / Instagram

Les nouveaux propriétaires ont découvert l’existence de Jack et ont souhaité qu’il rejoigne leur foyer également. Pas encore prêt pour une vie en famille, la promesse de retrouvailles a tout de même été faite.

A lire aussi : Obnubilé par son grand frère canin, un chiot finit par gagner son cœur avec une solution attendrissante (vidéo)

7 mois et des heures d’entraînement plus tard, Jack était prêt. Ce vœu de « vivre à nouveau ensemble » a été exaucé, et les 2 frères profitent à nouveau d’un quotidien ensemble, mais cette fois-ci « complètement en sécurité ».