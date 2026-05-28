Ce Golden Retriever impatient de rencontrer « ses » poussins ne peut contenir sa joie lorsqu'ils sortent enfin de la couveuse (vidéo)

Après une longue attente, Dojo a enfin pu rencontrer les poussins qu’il surveillait avec tant d’impatience, une scène capturée dans une vidéo devenue virale. Face à ces minuscules créatures, le Golden Retriever se transforme en véritable papa poule. D’une douceur extrême, il se montre protecteur et les laisse même grimper sur lui comme sur une aire de jeu.

Dojo, chien de race Golden Retriever, vit dans une ferme et est donc tout heureux d'être constamment entouré d'animaux. Pour lui, ce sont autant d'amis ou même de créatures à protéger. On peut s'en rendre compte en découvrant les vidéos régulièrement mises en ligne sur le compte TikTok « @dojeauxcreamgolde » dont il est la vedette et qui rassemble plus de 8 000 followers.

Si Dojo aime tous ceux qui cohabitent avec lui dans cette ferme, il semble avoir une nette préférence pour les poussins. A sa plus grande joie, une couvée a récemment été pondue, et sa famille en a pris soin jusqu'à l'éclosion des œufs.

Les poussins sont sortis de leur coquille, mais le chien ne pouvait pas encore les rencontrer, car ils devaient passer quelques jours en couveuse afin de maintenir leur température corporelle à un niveau adéquat.



@dojeauxcreamgolde / TikTok

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Dojo en mode papa poule

Dans une vidéo postée le 20 mai 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant plus de 500 000 vues, et relayée par PetHelpful , on peut le voir tourner autour de l'incubateur, frétillant d'impatience, remuant la queue et tenant joyeusement sa peluche préférée en forme de croissant.

Quand Dojo a enfin pu faire la connaissance des 4 poussins, il est devenu beaucoup plus calme. En fait, il se montre très prudent et attentionné à leur égard, évitant de les bousculer.



@dojeauxcreamgolde / TikTok

Bienveillant et protecteur, il les laisse même se servir de lui comme aire de jeux pendant qu'il est tranquillement couché.

Voici la vidéo en question :

L’info Woopets : comment favoriser des interactions inter-espèces harmonieuses ?

Créer une cohabitation sereine entre différentes espèces repose avant tout sur un environnement neutre, où aucun animal ne se sent menacé ou en position de stress. Dans le cas de Dojo, le Golden Retriever, c’est précisément ce cadre rassurant qui lui permet d’interagir avec les poussins sans agitation excessive, en plus de sa douceur naturelle.

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L’aménagement de l’espace joue un rôle clé. L es jeunes animaux doivent disposer d’une zone sécurisée, inaccessible aux mouvements brusques ou aux intrusions directes. Cela leur permet d’observer et de s’habituer à la présence du chien tout en conservant un sentiment de protection.

De son côté, le canidé doit pouvoir les approcher librement mais sous contrôle, sans contrainte ni excitation excessive. L’attitude posée de Dojo illustre bien l’importance d’un d'avoir animal déjà équilibré et habitué à la diversité des espèces dans son environnement.

Enfin, ces interactions doivent toujours rester progressives et supervisées, afin de laisser à chacun le temps d’ajuster ses comportements. C’est cette lente adaptation mutuelle qui transforme une simple rencontre en véritable relation apaisée, comme celle observée entre Dojo et les poussins.