Un Chihuahua sénior surmonte sa peur des marches sous le regard ému et fier de sa mère d'accueil (vidéo)

On n’est jamais trop vieux pour apprendre, ni pour passer des caps. Nos animaux de compagnie nous le démontrent tous les jours et c’est une précieuse leçon de vie que nous gagnerions à accepter de leur part. L’histoire d’une chienne âgée répondant au nom de Pluto en est un bel exemple.

Comme nous autres humains, les chiens ont des peurs et des phobies qui, bien souvent, trouvent leur origine dans des traumatismes. Pluto, elle, craignait les marches. Cette Chihuahua séniore refusait systématiquement de les monter, même lorsqu’il n’y en avait qu’une ou 2 à franchir. Cette appréhension l’avait suivie toute sa vie durant.

Elle n’avait probablement pas trouvé le soutien et les encouragements dont elle avait besoin pour venir à bout de ce blocage. La donne a toutefois changé lorsque Pluto est arrivée chez Isabel Klee, mère d’accueil bénévole se faisant appeler « @simonsits » sur TikTok.



@simonsits / TikTok

Ecrivaine basée à Brooklyn (New York), elle a toujours vécu entourée de canidés. Elle n’en est pas à sa première merveilleuse aventure avec des animaux accueillis provisoirement pour être préparés à l’adoption. On se souvient notamment de Phoenix, chien de refuge âgé et handicapé profitant de sa nouvelle vie à ses côtés, ainsi que de cette chienne découvrant les jouets et apprenant à s’amuser grâce à elle.

Mission accomplie !

En ouvrant la porte de son chaleureux foyer à Pluto, Isabel Klee ne s’est pas contentée de la faire se sentir aimée et entourée. Elle l’a également aidée à se défaire de cette peur des marches qui l’empêchait d’accéder à bien des lieux sans être portée.

On peut s’en rendre compte dans l’émouvante vidéo ci-dessous, mise en ligne le 15 novembre 2024 sur TikTok et relayée par PetHelpful :

La brave chienne a finalement trouvé le courage de sauter sur la terrasse dans un premier temps, puis de monter les 2 marches lui permettant de rentrer à la maison après un petit tour dans le jardin. Le tout sous les encouragements et les compliments de sa bienfaitrice, dont la joie et la fierté s’entendent dans sa voix.