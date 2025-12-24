  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)

Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Danie est une grande passionnée de voyage qui partage la moindre de ses découvertes sur son compte TikTok. Il y a un an, alors qu’elle était en train de visiter un site archéologique de renommé en Serbie, elle est tombée nez à nez avec un petit être poilu qui semblait avoir élu domicile au cœur même des vestiges…

Illustration : "Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)"
© @danie.booo / TikTok

Danie est une jeune canadienne qui aime par-dessus tout le maquillage, les animaux et voyager. Sur son compte TikTok, elle est d’ailleurs suivie par plus de 29 500 abonnés ! Elle y partage ses astuces maquillages ainsi que ses bons plans voyage. En décembre 2024, alors qu’elle était justement en Serbie pour découvrir plusieurs sites archéologiques réputés, elle a fait une rencontre qui l’a beaucoup marquée… C’est en effet au cœur des ruines d’un ancien site romain qu’elle a croisé la route de Popper, un adorable petit chien marron et errant. Sur TikTok, la jeune femme a posté une vidéo de cette rencontre attendrissante. “Salut Popper, est-ce que tu aimes l’Histoire ancienne toi aussi ?”, peut-on l’entendre dire avec enthousiasme tout en s’approchant du canidé. En l’apercevant, le toutou se met à remuer la queue puis se précipite vers elle, probablement pour obtenir quelques caresses.

@danie.booo

Honestly not surprised the archeological site had their own dog running the place ???? #streetdog #balkantiktok #serbiatrip #visitserbia #balkantravel #streetdogs #romanruins

? Her - The American Dawn

Un “gardien officieux

En explorant un site archéologique remarquable en Serbie, je suis tombée sur un adorable chien errant nommé Popper. Il semblait être au cœur même de ce lieu historique. C'est amusant d'imaginer que ce compagnon à 4 pattes se sente peut-être comme le gardien officieux des ruines romaines antiques !”, a-t-elle écrit en légende. Visionnée plus de 673 300 fois et likée plus de 135 000 fois, la vidéo est rapidement devenue virale et a même été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful.

Comme beaucoup d’autres chiens errants partout dans le monde, Popper n’est probablement pas plus ému que ça par les ruines historiques qui l’entourent. L’endroit est simplement à l’ombre, à l’abri des dangers et rempli d’humains bienveillants qui ne disent jamais non pour donner une caresse ou une friandise !

Illustration de l'article : Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)

© AFP / Le Matin

Des habitants spéciaux

Ainsi, on se souvient du toutou qui avait escaladé l’une des pyramides de Gizeh sous les regards fascinés des touristes tout comme de ceux qui ont pris possession de la ville de Pompéi. Tous sont appréciés et certains bénévoles leur construisent même parfois des abris.

A lire aussi : Un refuge transforme la vie de ses chiens seniors en leur offrant des journées câlins avec des visiteurs

Illustration de l'article : Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)

© Wander Italy with Anna / Facebook

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Même âgé, ce Golden Retriever adore jouer dans les flaques de boue comme un chiot insouciant (vidéo) Emotion

Même âgé, ce Golden Retriever adore jouer dans les flaques de boue comme un chiot insouciant (vidéo)

Duke, un Golden Retriever âgé, est d’habitude connu sur les réseaux sociaux pour apporter quotidiennement des objets...

23/12/25 | Par L. Beaurin