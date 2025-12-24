Absorbée par la visite d’un lieu antique, cette voyageuse fait la rencontre inattendue d’un chien errant qui apprécie la compagnie des touristes (vidéo)

Danie est une grande passionnée de voyage qui partage la moindre de ses découvertes sur son compte TikTok. Il y a un an, alors qu’elle était en train de visiter un site archéologique de renommé en Serbie, elle est tombée nez à nez avec un petit être poilu qui semblait avoir élu domicile au cœur même des vestiges…

Danie est une jeune canadienne qui aime par-dessus tout le maquillage, les animaux et voyager. Sur son compte TikTok , elle est d’ailleurs suivie par plus de 29 500 abonnés ! Elle y partage ses astuces maquillages ainsi que ses bons plans voyage. En décembre 2024, alors qu’elle était justement en Serbie pour découvrir plusieurs sites archéologiques réputés, elle a fait une rencontre qui l’a beaucoup marquée… C’est en effet au cœur des ruines d’un ancien site romain qu’elle a croisé la route de Popper, un adorable petit chien marron et errant. Sur TikTok, la jeune femme a posté une vidéo de cette rencontre attendrissante. “Salut Popper, est-ce que tu aimes l’Histoire ancienne toi aussi ?”, peut-on l’entendre dire avec enthousiasme tout en s’approchant du canidé. En l’apercevant, le toutou se met à remuer la queue puis se précipite vers elle, probablement pour obtenir quelques caresses.

Un “gardien officieux”

“En explorant un site archéologique remarquable en Serbie, je suis tombée sur un adorable chien errant nommé Popper. Il semblait être au cœur même de ce lieu historique. C'est amusant d'imaginer que ce compagnon à 4 pattes se sente peut-être comme le gardien officieux des ruines romaines antiques !”, a-t-elle écrit en légende. Visionnée plus de 673 300 fois et likée plus de 135 000 fois, la vidéo est rapidement devenue virale et a même été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful .

Comme beaucoup d’autres chiens errants partout dans le monde, Popper n’est probablement pas plus ému que ça par les ruines historiques qui l’entourent. L’endroit est simplement à l’ombre, à l’abri des dangers et rempli d’humains bienveillants qui ne disent jamais non pour donner une caresse ou une friandise !

© AFP / Le Matin

Des habitants spéciaux

Ainsi, on se souvient du toutou qui avait escaladé l’une des pyramides de Gizeh sous les regards fascinés des touristes tout comme de ceux qui ont pris possession de la ville de Pompéi. Tous sont appréciés et certains bénévoles leur construisent même parfois des abris.

A lire aussi : Un refuge transforme la vie de ses chiens seniors en leur offrant des journées câlins avec des visiteurs

© Wander Italy with Anna / Facebook