La vidéo réconfortante d’un chien de refuge âgé et handicapé profitant de sa nouvelle vie dans sa maison chaleureuse

Le doux Phoenix a rejoint le refuge new yorkais Muddy Paws à 12 ans. Les bénévoles savaient que cette boule de poils aveugle et sourde aurait du mal à trouver un propriétaire à cause de son handicap et de son âge. Ils souhaitaient toutefois qu’elle reçoive toute l’attention qu’elle méritait et l’ont placée dans une famille d’accueil. Sur place, le toutou a vite été comblé de bonheur.

Les animaux transférés dans des maisons relais ont souvent besoin d’un certain temps pour appréhender leur environnement. De nouveaux humains, des bruits ainsi que des odeurs inconnues… Tant de choses qui peuvent générer du stress et auxquelles ils doivent s’habituer.

Un chien aux anges

Il arrive néanmoins que certains, comme Phoenix, réalisent rapidement qu’ils sont en sécurité et entre de bonnes mains. Pourtant privé de 2 sens, le petit quadrupède a senti que sa vie allait devenir meilleure aux côtés d’Isabel Klee et de ses proches. Lesquels l’ont accueilli en tant que famille relais.

Le canidé a fait connaissance avec sa maison provisoire et a découvert son nouveau panier moelleux. En une heure seulement, il s’est senti suffisamment à l’aise pour se relaxer sur le dos à l’intérieur de celui-ci. Son hôte a partagé la vidéo de ce moment sur son compte TikTok. En visionnant les images, une chose est sûre : Phoenix nageait en plein bonheur !

Un geste gratifiant

Relayé par Pets Parade, le clip a été visionné des milliers de fois et a suscité beaucoup d’émotions de la part des internautes. Ceux-ci ont remercié Isabel d’avoir sauvé l’animal en le prenant chez elle. D’autres ont souligné à quel point les chiens seniors et handicapés étaient précieux et reconnaissant une fois adoptés.

De son côté, Isabel a écrit qu’il n’y avait « pas de meilleures sensations » que de voir un chien de refuge baisser sa garde après avoir vécu des moments difficiles. Elle a affirmé vouloir trouver la famille parfaite pour son petit protégé. En attendant, il est extrêmement bien entouré.