Une mère chienne protectrice refuse que le père de ses chiots approche ses petits (vidéo)

Depuis que maman Labrador a accouché, l’entente n’est plus au beau fixe avec son compagnon canin. Les 2 semblent se disputer la garde des chiots, mais la mère finit toujours par avoir le dernier mot. En effet, elle n’a pas peur de montrer les crocs au père de ses petits lorsqu’elle a besoin de tranquillité !

Sur TikTok, une éleveuse de Labradors nommée Caitlin partage son quotidien avec ses nombreux chiens. Elle documente les naissances des chiots et les scènes de vie de ses animaux à la maison. Dernièrement, elle a assisté à de nombreux conflits entre une mère chienne et son petit ami, qui ont du mal à se mettre d’accord sur la garde de leur progéniture.

La maman en question est une femelle Labrador au pelage noir. Elle a récemment donné naissance à 10 adorables chiots dont elle prend grand soin, comme il est possible de le constater au fil des publications. La mère est aussi très protectrice envers ses nouveau-nés et ne laisse pas n’importe qui les approcher !

@caitlin_gregg / TikTok

Une situation conflictuelle

Elle filtre minutieusement qui est autorisé à les toucher ou non et, étonnamment, le père des quadrupèdes n’est généralement pas accepté. Dans une série de vidéos, dont l’une a été relayée par Newsweek , les internautes font la connaissance du papa, un Labrador beige. Ce dernier essaie fréquemment de renifler les petits, mais se fait vite rappeler à l’ordre par la maman.

En effet, elle n’est pas favorable à laisser son ami canin s’approcher de sa progéniture, si précieuse à ses yeux. Alors, quand il tend le museau pour sentir les bébés, la chienne se met sur la défensive et lui lance un regard très sombre. Elle grogne parfois et il peut aussi lui arriver de montrer les crocs pour bien faire passer le message. Le mâle repart alors aussitôt pour ne pas envenimer les choses.

Heureusement pour le papa, certains jours, la mère Labrador accepte de le laisser tenir compagnie aux chiots. Il est alors très doux avec ceux-ci, tout comme avec la maman quand leurs conflits s’amenuisent. Leur propriétaire a d’ailleurs assuré qu’ils s’aimaient malgré leurs nombreux accrochages.

A lire aussi : Pour égayer les journées de sa chienne âgée, une femme attentionnée a pris l’habitude de lui offrir une balade quotidienne en voiture (vidéo)