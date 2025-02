Une famille pense accueillir un Labrador, mais apprend que son chiot deviendra bien plus grand que cela (vidéo)

Pour de nombreuses familles, l’avantage de choisir un chien de race est que ce dernier a des caractéristiques bien connues. Ses besoins et sa taille, par exemple, ne diffèrent que très peu. Une femme avait donc l’esprit tranquille en accueillant un Labrador, race sur laquelle elle s’était renseignée. Toutefois, une consultation chez le vétérinaire a tout remis en question.

Nancy Muth, une internaute originaire de Floride (États-Unis), a décidé d’accueillir un chien dans sa vie pour la nouvelle année. La boule de poils, nommée Rocco, est un Labrador au pelage noir. Du moins, c’est ce que pensait sa maîtresse avant qu’un vétérinaire lui fasse une révélation. Son adorable chiot allait devenir un très grand chien, puisqu’il était en réalité un Cane Corso.

Nancy s’était pourtant préparée à l’arrivée du quadrupède. Pour l’accueillir et l’élever dans les meilleures conditions, elle avait pris des renseignements sur sa race. Ses anciens propriétaires avaient indiqué qu’il était un Labrador. Il l’avait placé à l’adoption, car ils ne pouvaient pas s’en occuper, selon ce qu’ils avaient raconté à la femme. Cette dernière leur a fait confiance et est allée récupérer le chien le jour de l'An.

@ohsopurrfectpack / TikTok

Une révélation inattendue

La boule de poils s’est installée dans sa nouvelle maison et Nancy apprenait à la connaître. En l’observant un jour, elle a découvert que sa peau formait des sortes de rides, ce qui n’est pas habituel pour un Labrador : « Il semblait également avoir de grosses pattes du jour au lendemain », racontait-elle à Newsweek.

Elle a fait part de cela à son vétérinaire lors d’une consultation et ce dernier a compris que quelque chose n’allait pas. Non pas que Rocco souffrait d’un problème cutané, mais qu’il était en fait d’une tout autre race : un Cane Corso. Ces chiens de garde peuvent atteindre jusqu’à 70 centimètres pour les mâles et peser 50 kilogrammes.

Un amour inconditionnel

Le chiot n’allait donc pas devenir le Labrador de famille qu’avait imaginé Nancy, mais cela n’a pas rebuté cette dernière. Elle ne souhaitait pas se séparer de lui à cause de cela, bien qu’elle n’ait jamais eu de grands chiens : « Nous avons fait des recherches sur les Labradors noirs, mais la seule chose que je savais vraiment sur les Corsos, c'est qu'ils font d'excellents chiens de garde. Honnêtement, je ne pense pas que nous en ayons besoin pour cela, mais il a déjà volé nos cœurs », témoignait-elle.

Réciproquement, Rocco est déjà très attaché à ses maîtres