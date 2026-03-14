Abandonnée par son maître âgé sous un demi-kilo de poils emmêlés cette chienne croisée Caniche est enfin adoptée après sa métamorphose

Abandonnée par son propriétaire trop âgé pour s’occuper d’elle, Gracie Mae est arrivée chez Ruff Start Rescue (Minnesota, États-Unis) avec le pelage gravement emmêlé. Après avoir été toilettée, débarrassée d’un demi-kilo de poils sales, et soignée, la petite chienne a trouvé un nouveau foyer où elle pourra s’épanouir pleinement.

C’est au sein du refuge Ruff Start Rescue , situé à Princeton, dans le Minnesota, que l’adorable chienne prénommée Gracie Mae a été recueillie après que son maître, un homme âgé, l’a abandonnée. La pauvre chienne, croisée Caniche et Terrier, avait le poil si emmêlé à son arrivée qu’elle n’y voyait presque rien et que ses mouvements étaient limités. « Lorsque nous avons vu Gracie Mae pour la première fois, elle avait le pelage extrêmement emmêlé sur tout le corps. Les nœuds étaient si importants qu'ils limitaient ses mouvements, et au début, il fallait presque la porter comme une petite peluche, car elle ne pouvait pas se déplacer confortablement toute seule », confiait Meg Larson, responsable des admissions au refuge Ruff Start Rescue , à People .

Adulte, elle n’avait aucun dossier médical depuis sa naissance, et était supposée avoir 8 ans. Mais après un examen vétérinaire approfondi, il s’est avéré qu’elle avait en réalité 4 ans. Hélas, sous ce pelage sale et emmêlé , il était impossible de la voir correctement. Il était donc important d’intervenir au plus vite afin de la soulager.

Ruff Start Rescue / Facebook

Un demi-kilo de poils rasé

En premier lieu, il s’agissait de la toiletter de façon correcte, et d’éliminer les amas de poils sales. Elle devait être rasée de la truffe à la queue… Pour ce faire, elle a été placée sous sédatif afin de lui éviter tout stress inutile.

« Dans des cas comme celui-ci, la sédation est souvent la meilleure option, car elle permet de garder le chien calme et de réduire son stress pendant que l'équipe s'efforce d'éliminer les nœuds, ce qui peut être inconfortable et prendre beaucoup de temps », expliquait Meg Larson.

Ruff Start Rescue / Facebook

« Notre équipe vétérinaire a fait un travail incroyable. »

En douceur et en prenant de nombreuses précautions pour protéger sa peau, l’équipe est parvenue à éliminer tous les nœuds et a pu constater que sa peau était en bon état. « Elle était même un peu potelée, ce qui était un excellent signe qu'elle avait été suffisamment nourrie. » L’animal était très sociable, bien que son pelage ait été négligé, et a été « tolérante et douce » tout au long de ses traitements. « Elle a laissé notre équipe la tenir et la manipuler, et elle s'est montrée coopérative pendant que notre personnel vétérinaire l'examinait », ajoutait Meg Larson avant de préciser qu’elle était tout de même un peu nerveuse, mais a su garder son calme tout au long du processus.

Ruff Start Rescue / Facebook

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Après ce toilettage intensif et avoir été examinée et vaccinée, elle s’est fait couper les griffes qui étaient trop longues et a finalement trouvé son nouveau foyer.