« Ce petit buisson était devenu son seul refuge », des bienfaitrices passent 3 semaines à gagner la confiance d'un chien caché au milieu des végétaux

Invisible aux yeux des passants, un petit chien terrifié survivait tant bien que mal près d’un centre commercial californien. Il aura fallu la persévérance de plusieurs âmes bienveillantes pour qu’il sorte enfin de l’ombre et découvre que la vie pouvait lui offrir bien plus qu’un simple abri de fortune. Son sauvetage marque le début d’un nouveau chapitre plein d’espoir.

Devant un centre commercial de Norwalk, en Californie, personne ou presque n’avait remarqué un chien errant caché dans les buissons bordant le parking. “Il se fondait tellement dans le décor qu’il était presque camouflé, raconte Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29, sur Facebook. Vous pourriez passer juste à côté sans jamais savoir qu'une petite âme apeurée y était recroquevillée”.



Suzette Hall / Facebook

“Malgré la pluie, le froid et les nuits de solitude, ce petit buisson était devenu son seul refuge”, poursuit-elle. Le canidé en question ne s’éloignait quasiment jamais de cet endroit, sauf lorsqu’on essayait de lui tendre la main. Il avait besoin d’aide et espérait sans doute en recevoir, mais il ne se laissait pas approcher. Dès qu’une âme bienveillante venait vers lui, il prenait la fuite, puis regagnait sa cachette.



Suzette Hall / Facebook

C’est l’une de ces personnes au grand cœur qui, après 3 semaines de tentatives infructueuses, a contacté Suzette Hall à son sujet, d’après The Dodo .

Cette dernière et une amie prénommée Vicki ont eu le cœur brisé en arrivant sur les lieux. “Je n'en croyais pas mes yeux, confie la bénévole. J'ai aperçu une toute petite tête qui dépassait. J'aurais pu le rater si facilement.”

Le chien, qui a été appelé Kingsley par la suite, s’est enfui comme elles s’y attendaient, mais ses bienfaitrices n’avaient pas l’intention de repartir sans lui. Elles ont installé une cage trappe avec de la nourriture à l’intérieur. Il a fini par s’y laisser enfermer.



Suzette Hall / Facebook

“Il prend un nouveau départ aujourd'hui”

Suzette Hall était soulagée. Kingsley était enfin en sécurité. Elle a pu l’emmener à la clinique vétérinaire, où l’examen a révélé qu’il était suffisamment en bonne santé pour être confié à une famille d’accueil.

Suzette Hall / Facebook

Dans son foyer temporaire, le chien se sent de mieux en mieux. Il apprend à se détendre et à faire confiance aux humains. L’équipe de Logan’s Legacy 29 espère lui trouver une maison pour toujours.

“Ce soir, il est en sécurité, se réjouit Suzette Hall. Sa petite cachette dans les buissons n'est plus qu'un souvenir, car il prend un nouveau départ aujourd'hui”.