La panique de ce chien pensant subir un nouvel abandon se transforme en bonheur en réalisant qu'il commence une nouvelle vie

Abandonné de la pire des façons, ce jeune chien a longtemps erré entre espoir et incertitude. Son parcours émouvant a finalement pris un tournant lumineux grâce à une rencontre qui a changé sa vie.

Le traumatisme avait été terrible pour Buddy, ce chiot dont nous vous avions parlé en août 2025. Il avait été abandonné par son propriétaire lors du déménagement de ce dernier. Il l’avait bien emmené dans son camion, mais n’avait pas l’intention de lui faire découvrir la nouvelle maison ; son maître l’avait tout bonnement jeté en cours de route, le laissant livré à lui-même et terrifié près d’un parc à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis).

Un bon samaritain ayant assisté à la scène en avait aussitôt informé l’association locale Sweet Angel. Celle-ci avait ensuite trouvé une famille d’accueil pour le jeune canidé. Buddy était enfin en sécurité, mais son foyer n’était que temporaire.



Aujourd’hui, il ne s’appelle plus Buddy, mais répond désormais au nom de Howie. Ce n’est d’ailleurs pas la seule grande nouveauté le concernant. Il a, en effet, été adopté par un couple de retraités au grand cœur.

“C’est son visage si expressif qui nous a incités à le rencontrer”

David Singer avait lu un article à son sujet et avait été bouleversé par sa triste histoire. “Il n’arrêtait pas d’en parler, de regarder la photo de Howie, et a finalement passé quelques coups de fil pour le retrouver”, raconte sa femme Diane Singer à Newsweek .

La famille avait perdu l’un de ses chiens, Louie, et était prête à en adopter un autre. Les Singer avaient le sentiment que leur destin et celui de Howie étaient liés.

Après de multiples coups de fil, David Singer a appris que le chien était passé par plusieurs familles d’accueil, la dernière en date habitant Escondido, à une trentaine de kilomètres au nord de San Diego.

“C’est son visage si expressif qui nous a incités à le rencontrer, confie Diane Signer. Et bien sûr, son histoire était tellement bouleversante, et le fait qu’il soit ballotté de famille d’accueil en famille d’accueil nous a brisé le cœur. Personne ne semblait vouloir de lui.”

Une horrible sensation de déjà-vu

En septembre 2025, le couple s’est rendu à Escondido pour faire connaissance avec Howie dans un parc. L’homme qui s’occupait de lui semblait pressé de le leur remettre. “Il nous l’a donné, et c’était tout, raconte Diane Singer.Il était plutôt gentil, mais il ne s’est pas renseigné sur nous, il n’a posé aucune question, il nous l’a juste tendu en laisse, avec quelques friandises. La transaction a duré à peine 15 minutes.”

Quand l’homme est reparti, Howie a pris peur. Il pensait très probablement vivre un nouvel abandon. “Il a essayé de s'échapper du parc, il a même sauté par-dessus la clôture — il saute vraiment haut, on aurait dit une gazelle — et il a poursuivi le type”, dit Diane Singer.

Bonheur total après une phase d’adaptation

Le chien a pu découvrir son foyer pour toujours. Il a évidemment connu une phase d’adaptation. Les 2 premiers mois, il grognait chaque fois que David Singer s’approchait de lui. Howie a toutefois fini par se détendre et lui faire confiance. Désormais, ils sont d’inséparables amis.



Le quadrupède est maintenant heureux au sein de sa famille. “Howie nous accompagne entre nos maisons d'Anaheim Hills, en Californie, et de Lake Havasu City, en Arizona, explique sa maîtresse. Il dort avec nous, va partout avec nous et adore notre bateau”. Il s’est également lié d’amitié avec son congénère nommé Panda.

