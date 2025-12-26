En pleine patrouille, ce chien met son travail entre parenthèses en reconnaissant l’odeur de son tout premier maître (vidéo)

Dans le monde de la sécurité, certaines histoires rappellent à quel point les chiens de travail peuvent tisser des liens forts avec les humains qui les accompagnent. Une récente vidéo devenue virale met en lumière la sensibilité et la mémoire affective d’un chien de patrouille. Une scène chargée d’émotion et qui souligne que sous le harnais de service se cache avant tout un compagnon très attaché à son humain.

Bergers Belges Malinois et Bergers Allemands sont couramment utilisés par les forces de l’ordre, les forces armées et les services de secours du monde entier. On les retrouve également dans les sociétés de sécurité privées. Dans certains cas, malheureusement, ils ne reçoivent pas le soin et l’attention dont ils ont besoin. Certains maîtres peu soucieux de leur bien-être ne voient en eux que des outils de travail, oubliant qu’ils ont leurs besoins, émotions et attentes.

On se souvient ainsi que, quelques mois avant les Jeux Olympiques 2024, la Fondation Brigitte Bardot s’inquiétait du sort des canidés qui allaient être employés pour sécuriser l’évènement et avait interpellé le ministre de l’Intérieur à ce sujet. Les récits de chiens de sécurité maltraités par leurs maîtres ne manquent pas non plus, hélas. Le cas de Pablo, Rottweiler victime de violences, en est un des nombreux exemples.

Le loulou dont parle PetHelpful , en revanche, semble convenablement traité par son actuel maître, et l’a vraisemblablement été par l’ancien. On ne peut que le penser en découvrant l’émouvante réaction qu’il a eue en revoyant son premier partenaire humain.



@dpk9services / TikTok

Une scène filmée et postée sur le compte TikTok de l’entreprise de sécurité privée qui l’emploie, Detect & Protect K9 Services en l’occurrence. Basée dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), elle a mis cette séquence en ligne le 21 novembre 2025, et celle-ci est rapidement devenue virale en générant 8,3 millions de vues. La voici :

Surprise et joie

On y voit donc le chien vêtu de son harnais de travail, tenu en laisse par son maître, avec lequel il assure une patrouille dans une grande surface. Le binôme passe alors à côté d’un homme en uniforme, lui aussi. Le canidé l’observe, le renifle, puis lui saute dessus en remuant la queue et en le couvrant de “bisous”. C’est cet agent qui l’avait accompagné lors de ses débuts, et il ne l’a clairement pas oublié.

L’homme s’est même couché par terre pour lui laisser tout le loisir de répondre à ses câlins et exprimer pleinement sa joie.

A lire aussi : « Ce petit buisson était devenu son seul refuge », des bienfaitrices passent 3 semaines à gagner la confiance d'un chien caché au milieu des végétaux



@dpk9services / TikTok

Detect & Protect K9 Services n’a pas fourni de précisions quant aux circonstances de ces retrouvailles, mais on imagine que le premier maître du chien a voulu lui offrir une visite surprise après avoir été affecté ailleurs. Le chien étant la propriété de l’entreprise, celui-ci a été attribué à un nouvel agent.