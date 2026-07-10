Une maman Bouledogue Français élève ses 10 chiots sous le regard bienveillant d’un père toujours présent (vidéo)

Habituellement, les portées de Bouledogue Français comptent un nombre réduit de chiots, ce qui rend cette naissance de 10 petits particulièrement remarquable. Au-delà de cet événement rare, c’est surtout la présence constante et attentionnée du père auprès des nouveau-nés qui a retenu l’attention.

Lyric, une femelle Bouledogue Français d'un an et demi, a récemment donné naissance à 10 chiots. Chez cette race, les portées aussi nombreuses demeurent assez rares. Dans la plupart des cas, en effet, les chiennes « Frenchies » accouchent de 3 à 5 petits.

L'heureux papa est DJ, chien au pelage merle et âgé de 3 ans. Ce couple canin particulièrement attendrissant se partage la vedette du compte TikTok « @frenchiesofvegas », où son quotidien est suivi par plus de 8 300 followers.



@frenchiesofvegas / TikTok

La famille s'est donc agrandie, et les bébés sont évidemment les protagonistes de la plupart des vidéos récentes partagées sur ce compte. Leur géniteur apparaît, lui aussi, dans bon nombre d'entre elles, et pour cause ; il est omniprésent depuis leur naissance, accompagnant tous les stades de leur évolution avec un intérêt et une bienveillance remarquables.

Une vidéo mise en ligne le 7 juin 2026 et relayée par Parade Pets offre un merveilleux aperçu de l'attitude affectueuse et protectrice de DJ à l'égard des chiots. On y voit le chien les observer très attentivement et tendrement pendant qu'ils tètent leur mère. Voici la séquence en question :

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DJ ne rate aucun des repas de ses chiots

Alors que, bien souvent chez le chien, le père peut faire montre d'une certaine indifférence envers sa progéniture ou manifester un peu de curiosité tout au plus, ce n'est clairement pas le cas de DJ. Il semble très intéressé par tous les aspects de la vie des chiots.

Par exemple, depuis qu'ils ont commencé à manger comme des « grands », il tient à assister à chacun de leurs repas. C'est ce que l'on peut voir dans une autre vidéo que voici :

L’info Woopets : pourquoi les mises bas sont-elles souvent difficiles chez la chienne Bouledogue Français ?

Chez la femelle Bouledogue Français, les mises bas sont fréquemment complexes en raison de particularités morphologiques propres à la race. Elle possède un bassin relativement étroit, ce qui peut compliquer le passage des chiots lors de la naissance, surtout lorsqu’une portée est nombreuse ou que les petits ont un gabarit important.

A cela s’ajoute un phénomène bien connu chez les races sélectionnées pour leur morphologie compacte : la disproportion fœto-pelvienne. Les chiots, en particulier leur crâne, peuvent être trop volumineux par rapport au canal pelvien de la mère, rendant l’accouchement naturel difficile, voire impossible sans intervention vétérinaire.

Voilà pourquoi la césarienne est très souvent recommandée chez le Bouledogue Français, soit de manière programmée, soit en urgence lorsque le travail ne progresse pas. Cette intervention permet de sécuriser la mise bas et de limiter les risques pour la mère comme pour les nouveau-nés.