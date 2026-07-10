Amis séparés par une clôture, ce chien et ce cheval ont pris l'habitude de coller la tête l'un contre l'autre (vidéo)

Il y a des amitiés qui ne passent pas inaperçues et qui illuminent naturellement notre quotidien. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été touchés par la belle relation entre un chien et un cheval qui ne peuvent s’empêcher de coller tendrement la tête l’un contre l’autre. Parfois, ils pourraient presque s’endormir dans cette position tant ils se sentent bien ensemble !

On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’Homme. Mais ce formidable compagnon de vie peut nouer de belles amitiés avec d’autres espèces. Une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful montre, par exemple, le lien unique entre un toutou et un cheval séparés par une clôture.

© @delta.chad / TikTok (capture d'écran)

On y voit les 2 animaux passer du temps ensemble et se câliner. Le canidé passe sa tête à travers le grillage pour la poser contre celle de son ami. Ils restent ensuite plusieurs minutes l’un contre l’autre à savourer ce moment d’une grande tendresse. À un moment donné, on remarque même que l’équidé ferme doucement les yeux, comme s’il était sur le point de s’endormir !

© @delta.chad / TikTok (capture d'écran)

« L’amour n’a pas besoin de mots »

Aimée près de 880 000 fois, cette vidéo a ému de nombreuses personnes.

« Voilà ce que signifie "je te retrouverai dans chaque vie" », écrit un internaute. « Ils échangent des hormones et de l'énergie pour se réconforter mutuellement. Exactement comme lorsqu'on réconforte un bébé peau à peau. Mon chien et moi faisons la même chose, c'est l'un des sentiments les plus rassurants que j'aie jamais éprouvés », confie une dénommée Jennifer. « L’amour n’a pas besoin de mots… », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

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Le conseil de Woopets : comment présenter un chien et un cheval pour la première fois ?

Faire se rencontrer un chien et un cheval pour la première fois demande un peu de préparation. Même si ces 2 animaux peuvent nouer de jolies relations, il est essentiel de respecter leur rythme afin que cette découverte se déroule dans les meilleures conditions.

L'idéal est d'organiser cette première approche dans un endroit calme, où l’équidé se sent en confiance. Le canidé, lui, doit rester en laisse pour éviter tout mouvement brusque ou comportement imprévisible. Les 2 animaux doivent être accompagnés par des personnes calmes, capables de les rassurer et d'intervenir si nécessaire.

Commencez par une observation à distance. Le cheval aura ainsi le temps de s'habituer à la silhouette, aux déplacements et aux odeurs du chien, tandis que ce dernier découvrira un compagnon bien plus imposant que lui. Si chacun reste détendu, vous pourrez réduire progressivement la distance, sans chercher à provoquer un contact direct. Gardez en tête qu’une rencontre réussie ne se mesure pas au fait que les animaux se touchent, mais à leur capacité à rester sereins en présence l'un de l'autre.

Tout au long de cette première présentation, soyez attentif à leur langage corporel. Des aboiements répétés, une laisse constamment tendue ou un chien trop excité peuvent inquiéter le cheval. De son côté, des oreilles plaquées en arrière, une agitation inhabituelle ou des mouvements de recul sont autant de signes prouvant qu'il vaut mieux faire une pause.

En privilégiant des rencontres courtes, positives et répétées, le chien et le cheval apprendront peu à peu à se connaître. La patience reste le meilleur allié pour construire une cohabitation harmonieuse et sécurisée !