Blessé lors d'un échange de tirs entre un meurtrier et les forces de l'ordre, ce chien policier quitte la clinique en héros

Havoc, chien policier grièvement blessé lors de l'interpellation d'un meurtrier présumé, a quitté la clinique vétérinaire 4 jours après avoir été opéré et poursuit désormais sa convalescence auprès de sa famille. Son retour à la maison a été salué par une émouvante escorte policière, symbole de la mobilisation suscitée par son courage.

4 jours après avoir été blessé par balle, un chien policier a pu sortir de la clinique vétérinaire et rejoindre son foyer pour poursuivre sa convalescence, rapportait WTVM .

Le 23 juin 2026 à 10 heures du matin, Jerome Willis, 33 ans, était entré dans un magasin Dollar General à Columbus, dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), pour acheter des pains de hamburger. Il avait tendu l'argent à la gérante, Alexis Hill, avant de sortir son arme à feu pour lui tirer dessus. La victime, âgée de 44 ans et mère de 3 enfants, n'avait pas survécu.

Le suspect avait pris la fuite, mais la police l'avait localisé une heure plus tard à moins de kilomètres de là. Havoc, Berger Allemand de 2 ans, faisait partie de l'unité qui était intervenue pour l'intercepter.



Columbus Georgia Police Department / Facebook

Un échange de coups de feu a eu lieu. Le chien a été touché, tout comme un policier. Tous 2 ont survécu. Le tireur a été abattu. Le quadrupède a été évacué en hélicoptère par Survival Flight, un service de transport médical aérien qui n'avait jamais secouru d'animal jusque-là.

Des dizaines de véhicules de police pour saluer le retour de Havoc

Havoc est ainsi arrivé à la clinique vétérinaire d'Auburn en 13 minutes, alors que par la route, son transport aurait duré au moins une heure dans des conditions normales de circulation. Souffrant d'une fracture à la patte avant gauche causée par la balle, il a été opéré en urgence.

Le 27 juin, la police de Columbus a partagé une vidéo émouvante sur sa page Facebook, montrant la sortie du chien de la clinique vétérinaire aux côtés de son maître et de sa famille.

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Havoc a même eu droit à une escorte composée de nombreux véhicules de police sur le trajet le ramenant à sa maison.



Columbus Georgia Police Department / Facebook

L'info Woopets : quels sont les principaux risques pour un chien policier en intervention ?

Ce qui est arrivé à Havoc vient le rappeler : les chiens policiers sont exposés à des situations opérationnelles à haut risque. Leur sélection et leur entraînement ne suppriment pas totalement les dangers du terrain. Voici les dangers auxquels ils peuvent être confrontés :

Blessures par arme à feu ou arme blanche lors d’interventions armées

Traumatismes physiques (chutes, collisions, terrains dangereux…) pendant les poursuites

Stress aigu lié aux environnements violents ou imprévisibles

Morsures ou blessures lors de la neutralisation d’un suspect

Surchauffe ou épuisement lors d’efforts prolongés en conditions extrêmes

Exposition à des substances dangereuses (stupéfiants, produits chimiques, gaz lacrymogènes…)

Globalement, les unités cynophiles bénéficient aujourd’hui d’une meilleure prise en charge vétérinaire d’urgence, d’équipements de protection adaptés et de protocoles d’évacuation rapides, essentiels pour maximiser leurs chances de survie en intervention.