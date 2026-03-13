« Je pensais vraiment qu'elle était en train de mourir », inquiets pour leur chienne, ils découvrent qu’elle faisait semblant de boiter après sa maladie (vidéo)

Quand leur chienne a commencé à boiter après plusieurs jours de troubles digestifs, les propriétaires de Betsy ont craint le pire. Convaincus que leur petite Cockapoo était gravement malade, ils l’ont emmenée d’urgence chez le vétérinaire. Mais l’examen, pourtant coûteux, a finalement révélé un diagnostic inattendu : la boule de poils faisait semblant de boiter !

Pendant près d’une semaine, Betsy, une Cockapoo de 2 ans, a enchaîné les troubles digestifs. Sa propriétaire, Emma Fitzgerald, l’a donc emmenée chez le vétérinaire pour une série d’examens (analyses de sang, prélèvements, tests parasitaires…) tous négatifs. Des résultats qui auraient dû être rassurants, jusqu’à ce que l’état de la chienne devienne encore plus préoccupant.

Une situation alarmante

De retour à la maison après cette visite médicale, Betsy s’est en effet rapidement mise à boiter. Très inquiète, Emma a immédiatement contacté le vétérinaire, qui lui a conseillé de surveiller attentivement l’état de la chienne.

Par précaution, toute la famille a commencé à porter Betsy partout, la soulevant pour monter et descendre du canapé ou du lit, craignant que le moindre mouvement n’aggrave sa boiterie.

© @thismumemma / Instagram

« Au bout de 3 jours, j'étais tellement stressée que je pensais vraiment qu'elle était en train de mourir ou qu'elle avait une sorte de tumeur qui comprimait sa colonne vertébrale, ce qui expliquait sa boiterie », a expliqué la jeune femme à Newsweek.

Il ne faut en effet jamais ignorer une boiterie chez un chien : elle peut venir d’une simple blessure ou d’un problème plus sérieux. Mais dans le cas de Betsy, l’explication était tout autre…

© @thismumemma / Instagram

Un diagnostic surprenant

Après avoir dépensé plusieurs centaines de livres pour une nouvelle visite chez le vétérinaire, la famille de Betsy a finalement découvert que sa boiterie n’était pas liée à une blessure sérieuse.

Emma a ainsi partagé le diagnostic du vétérinaire dans une vidéo Instagram : il s’agissait d’une « boiterie de compassion », un comportement qui peut apparaître chez certains chiens après une maladie, comme une gastro-entérite, lorsqu’ils s’apitoient encore sur leur sort. Ce n’est pas une simulation volontaire, mais plutôt un comportement appris, souvent associé à l’attention et aux câlins qu’ils reçoivent de leurs maîtres.

« Je n'en avais jamais entendu parler auparavant », a plus tard déclaré Emma. « C'était incroyable ! » Selon elle, cet épisode est aujourd’hui du passé : Betsy va parfaitement bien et elle a retrouvé « sa joie de vivre et son espièglerie habituelles ! » Quel soulagement !