« Tu m’avais déjà choisie », après 3 adoptions ratées, cette chienne retrouve enfin la personne qui l’aimait déjà (vidéo)

Héberger un animal en famille d’accueil, c’est normalement apprendre à lui dire au revoir lorsqu’il trouve son foyer pour toujours. Mais pour cette bénévole, impossible de tourner la page : Miss Vegas, une petite croisée Staffie/Pitbull, lui avait déjà fait comprendre qu’elle était déjà chez elle.

Pour les bénévoles qui hébergent des animaux en famille d’accueil, le plus beau moment est souvent aussi le plus difficile : dire au revoir. Car un départ signifie que l’animal a enfin trouvé une famille aimante et un foyer où il pourra être heureux. Mais pour l’une des bénévoles du refuge de Yolo County en Californie (États-Unis), ce moment est devenu insurmontable après sa rencontre avec Miss Vegas, une chienne qui a bouleversé sa vie. Très vite, elle a eu la conviction qu’elle n’était plus destinée à partir.

Miss Vegas était déjà chez elle

Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, cette jeune femme est revenue sur cette histoire d’adoption pas comme les autres. À travers des images d’archives et des messages à l’écran, elle a ainsi raconté comment elle avait rencontré Miss Vegas, une adorable croisée Staffie-Pitbull, dans le refuge où elle est bénévole.

© @vibingwvegas / Instagram

D’abord accueillie temporairement chez elle, la chienne devait seulement rester le temps de trouver un foyer définitif. Mais son parcours a été semé d’embûches : adoptée à 3 reprises, elle a été rendue à chaque fois et elle est finalement revenue auprès de sa famille d’accueil.

Au fil de ces retrouvailles, le lien entre Vegas et sa maman d’accueil est devenu évident et pour cette dernière, il devenait impensable d’imaginer la chienne dans un autre foyer. Ce qui devait être une solution provisoire s’est alors transformé en une adoption définitive : « Tu m'avais déjà choisie comme ta maison pour toujours », conclut tendrement la vidéo.

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Un magnifique « foster fail »

L’histoire de Miss Vegas illustre un phénomène bien connu dans le monde de la protection animale : le « foster fail », lorsqu’une famille d’accueil finit par adopter l’animal qu’elle devait héberger temporairement. Prévue au départ comme une solution provisoire, l’accueil en famille permet pourtant aux refuges de mieux accompagner les animaux, de leur offrir un environnement plus calme et de leur donner davantage de chances de trouver un foyer définitif.

Mais parfois, le lien créé est si fort que le départ devient impossible à envisager. C’est exactement ce qui s’est passé avec Vegas : après plusieurs adoptions qui n’ont pas abouti, sa famille d’accueil a compris qu’elle était déjà chez elle.

© @vibingwvegas / Instagram

Au-delà de partager sa propre histoire, la propriétaire de Vegas a aussi voulu encourager d’autres personnes à aider les refuges en devenant bénévoles ou familles d’accueil. Une manière de faire une rencontre qui changera la vie d'un animal... ou peut-être la vôtre !