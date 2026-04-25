Sauvée avec ses 7 chiots qu'elle protégeait dans un tronc d'arbre, cette chienne trouve le foyer idéal

Recueillie in extremis avec ses 7 chiots après une mise bas en pleine forêt, cette chienne autrefois terrorisée a finalement trouvé une famille aimante et une vie paisible. Tous ses petits ont également été adoptés.

Dans une forêt du centre de la Géorgie (Etats-Unis), une chienne errante enceinte cherchait désespérément un endroit à l'abri du froid et du danger pour mettre bas et élever ses petits. Elle a fini par trouver un tronc d'arbre creux et s'y est réfugiée.



Nate’s Honor Animal Rescue Center

Elle a été repérée par un agent du service local de contrôle animalier, mais il ne parvenait pas à l'approcher. Il ne pouvait rien faire d'autre que lui laisser à manger. Il a ensuite appelé Therisa Ingley, directrice de la Sweet Onion Animal Protection Society basée à Vidalia, toujours en Géorgie. Il lui a expliqué qu'il avait affaire à une chienne très craintive, mais qu'il continuait de la surveiller.

Elle a finalement accouché. Inquiet pour les chiots, car une vague de froid s'abattait sur la région, il a fini par localiser la cachette. Il y a découvert 7 petits canidés blottis les uns contre les autres.



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La maman ne voulait toujours pas lui faire confiance. Il a alors garni l'endroit de paille pour l'isoler, puis sa compagne est venue l'aider. Cette fois-ci, la chienne a baissé la garde, se fiant à cette femme. Une attitude qui a amené Therisa Ingley à penser que Mama - c'est ainsi qu'elle l'a appelée - avait probablement été maltraitée par un homme.

Mama et ses 7 bébés ont été amenés au refuge de la Sweet Onion Animal Protection Society, où tout le monde a été frappé par la douceur de la chienne. « Elle n'a jamais montré la moindre agressivité, ni la moindre timidité. Elle est venue vers nous tout de suite pour réclamer des câlins. Elle nous laissait volontiers nous occuper des chiots. C'était une maman formidable », raconte Therisa Ingley à The Dodo .



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Blanche-Neige et les Sept Nains ont tous été adoptés

Cette famille canine avait toutefois besoin d'être prise en charge par une structure mieux équipée. Dari Oglesby, directrice de Nate’s Honor Animal Rescue Center à Lakewood Ranch, en Floride, a été contactée dans ce sens, et elle a tout de suite accepté de les accueillir.



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Les 8 loulous ont donc fait le voyage. La maman a reçu un nouveau nom : Snow White (Blanche-Neige). En toute logique, les chiots ont été nommés d'après les Sept Nains. Tous ont grandi dans des conditions optimales et ont été adoptés. Y compris Happy (Joyeux), qui est atteint de surdité.



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Leur génitrice, elle, a dû attendre encore quelques semaines. Elle a finalement été adoptée par une propriétaire expérimentée et son mari, tombés sous le charme de cette créature à la fois courageuse et douce.

Rebaptisée Snowy, elle a passé les premiers jours à se cacher sous le lit dans sa nouvelle maison, avant de se détendre et de comprendre qu'elle était chez elle. Elle a pris ses marques et mène, depuis, une vie heureuse et épanouie.



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Le conseil Woopets : comment venir en aide à une chienne errante enceinte ou venant d'accoucher ?

Face à une chienne très craintive gestante ou venant de mettre bas, il est important d'agir en douceur afin de ne pas aggraver son stress. Voici les bons réflexes à adopter :