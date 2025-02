Ce chat affamé en quête d’un repas se transforme en une peluche affectueuse en trouvant son nouveau foyer

C’est l’histoire d’un chat affamé qui errait dans le quartier en quête d’un bon repas. Il semblait énervé, prêt à tout dévorer. Mais une fois recueilli dans sa nouvelle famille, il s’est transformé en l’ours en peluche le plus doux et affectueux du monde.

Le mystérieux chat aux yeux bleus perçants est apparu dans une colonie de chats errants où des bénévoles dévoués venaient en aide aux félins.

L’animal avait probablement été abandonné et luttait pour survivre dehors. Il était harcelé par d’autres chats mâles et chassé lorsqu’il s’approchait de la nourriture. « Ne sachant pas comment se défendre, il se cachait seul dans les coins », a partagé l’association Chatons Orphelins Montreal shared auprès de Love Meow.

L’association a décidé d’intervenir pour lui venir en aide et lui trouver une famille. « Nous l’avons pris sous notre aile et l’avons nommé Trafalgar. Même s’il était nerveux, il s’est laissé manipuler », a indiqué l’un des bénévoles.

Trafalgar s’est révélé être un chat imposant, rentrant à peine dans une grande cage de transport. Lors d’une visite chez le vétérinaire, ils ont découvert qu’il souffrait d’un souffle au cœur et était porteur du VIH+, le sida des chats.

Son comportement a radicalement changé en arrivant dans son foyer

Dès qu’il a mis une patte dans son foyer d’accueil, ses yeux se sont illuminés et son comportement a radicalement changé. Il est rapidement sorti de son coin et s’est mis à ronronner. Il s’est blotti dans son panier et a commencé à se rouler dans sa couverture.

Le chat errant est rapidement devenu un vrai chat de maison. Il s’est mis à suivre les membres de sa famille d’accueil partout dans la maison. « Il est très affectueux et réclame des câlins et de l’attention. S’il en manque, il viendra se frotter contre vos jambes pour en avoir plus. », a raconté l’un de ses adoptants.

Trafalgar a quelques petites habitudes adorables qui apportent beaucoup de joie dans sa maison. Il aime inspecter le réfrigérateur pour surveiller ce qu’il y a à manger. « Quand il veut de l’attention, il émet de petits bruits adorables et ronronne, réclamant d’être caressé immédiatement. ».

Grâce à la bienveillance des bénévoles de l’association, Trafalgar profite désormais de la belle vie. Il est enfin devenu le tendre chat affectueux qu’il a voulu être.