L'appel à l'aide d'un chanteur célèbre dans son pays pour sa chienne enceinte disparue se termine par une bonne nouvelle

L’angoisse a laissé place au soulagement pour la famille d’une vedette locale de la musique country, très attachée à sa chienne. Après plusieurs jours d’attente et d’inquiétude, une disparition qui semblait sans issue s’est finalement conclue par un dénouement heureux, redonnant espoir et sérénité à ses humains.

Lee Brice, chanteur de country populaire, habite Nashville dans l’Etat du Tennessee. Le 18 janvier, il lançait un appel à l’aide désespéré sur Facebook, expliquant qu’il était sans nouvelles de sa chienne depuis 2 semaines. Il était d’autant plus inquiet que Charlee, Labrador Retriever à la robe noire, était enceinte.



Lee Brice / Facebook

“Notre douce fille Charlee s'est échappée de la maison, et nos cœurs sont lourds depuis”, pouvait-on alors lire dans son post. “Nous avons cherché partout, même sur les routes les plus reculées, appelé tous les refuges et prié plus fort que jamais.”

“A tous ceux qui lisent ceci, vous savez à quel point nos amis à 4 pattes comptent pour nous, les gens de la campagne, poursuivait l’artiste américain. Si vous avez vu une chienne enceinte qui lui ressemble, ou si vous avez entendu quelque chose, veuillez m'envoyer un message, commenter ci-dessous ou partager cette publication. N'importe quel petit indice pourrait la ramener à la maison pour ses bébés... et pour nous.”



Lee Brice / Facebook

Les recherches se sont inlassablement poursuivies jusqu’à cette merveilleuse nouvelle annoncée par Lee Brice le mardi 20 janvier, et relayée par WSMV . Charlee venait, en effet, d’être retrouvée et ramenée auprès de sa famille.

“Elle est si heureuse d'être rentrée”

Le chanteur, visiblement ému, a ainsi partagé une vidéo où il apparaissait aux côtés de sa chienne, qui se reposait dans son panier.

A lire aussi : En rencontrant une chienne timide au refuge, elle ne se doutait pas que leur échange de regards marquerait le début d’une amitié profonde

“Elle a une patte cassée, mais on va la soigner, a-t-il précisé. Elle est si heureuse d'être rentrée. Je suis si heureux de l'avoir à la maison.”

Les circonstances dans lesquelles la chienne a été retrouvée et secourue n’ont pas encore été précisées, mais le plus important est son retour auprès des siens. Elle reçoit tous les soins dont elle a besoin et peut poursuivre tranquillement sa grossesse.