Un chat errant trouve un foyer aimant pour toujours grâce à la bienveillance d'une chienne âgée

En déménageant à la campagne, une famille ne pensait pas accueillir un nouveau membre. Sa chienne s'est liée d'amitié avec un chat errant.

Bailey, qui a aujourd'hui atteint le bel âge de 17 ans, a été sauvée par Arthur et sa famille en 2007. La pauvre chienne servait uniquement à la reproduction et fournissait des portées de chiots dont elle était automatiquement séparée, révèle The Dodo. Malgré un passé éprouvant, Bailey a conservé sa douceur d'âme. En 2021, elle a dévoilé toute la bienveillance qu'elle gardait en elle.

© The Dodo

Peu de temps après avoir déménagé à la campagne, ses proches ont soupçonné la présence d'un chat errant. Ils ont donc commencé à laisser de la nourriture, mais n'ont jamais repéré le vagabond. Jusqu'au jour où...

© The Dodo

Un acte de gentillesse

En regardant par la fenêtre, les membres du foyer ont aperçu une adorable boule de poils nichée au creux des pattes de la chienne. Le chat se reposait contre le corps chaud de sa nouvelle amie. « Nous n'avons jamais vu Bailey se lier d'amitié avec un animal sauvage auparavant, a déclaré Arthur, cette scène montre à quel point elle est affectueuse. Elle a toujours été extrêmement douce. »

© The Dodo

Voyant que leur partenaire canin avait réussi à gagner la confiance du félin, la famille de Bailey a décidé de suivre son exemple... Elle l'a adopté et nommé Kitten-Kitten !

© The Dodo

La famille s'est agrandie

Kitten-Kitten vit désormais à l'intérieur et découvre ce qu'est la vie de famille. Elle ne quitte plus Bailey, laquelle est devenue sa maman de substitution. À 17 ans, Bailey a enfin pu rester mère pour de bon.

© The Dodo

Son amour pour la jeune chatte s'est avéré une bouée de sauvetage : Kitten-Kitten a échappé au froid de l'hiver et a trouvé la maison de ses rêves. La chienne et ses propriétaires l'ont sauvée. Ils sont heureux et forment une belle petite famille soudée.

© The Dodo