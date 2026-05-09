Ce chien de 34 kilogrammes se prend pour un bébé lorsqu’il se blottit sur le canapé tout contre son propriétaire
Demandeur d’affection et de proximité, ce chien de sauvetage ne manque pas une occasion de se faire câliner, une vidéo nous en apporte la preuve. Ce propriétaire ne profite plus entièrement de son canapé depuis plusieurs mois maintenant. Le responsable est Odin, un grand chien au cœur tendre, qui donnerait tout pour passer ses journées collé à son papa.
Connu sur Instagram en tant qu « @odinbluee », le chien est arrivé dans sa maison actuelle après un début de vie difficile. Depuis, il a rattrapé le temps perdu en profitant de la chaleur de son foyer, et de l’amour immense de son humain. Les internautes mesurent leur chance d’assister à la genèse d’une aussi belle histoire d’amitié.
Un exemple de résilience
Le croisé Berger Allemand, Husky et Pitbull a été retrouvé à côté d’une caserne de pompiers. Acheminé vers un refuge, il a rapidement été adopté, son caractère doux et très tourné vers les humains facilitant évidemment les choses.
Depuis son arrivée chez lui, Odin ne cesse de demander de la tendresse, sans doute car il lui en a manqué auparavant. Son propriétaire a décidé de l’écouter, et de lui donner tout l’amour possible. Le duo est rapidement devenu complice, et l’amitié ne fait que croître depuis le premier jour.
Un bébé de 34 kilogrammes
Couché sur son humain, Odin semble parfaitement installé. Dans la vidéo publiée sur Instagram, on le voit lové dans ses bras, profitant de doux baisers sur son museau. Qualifié de « grands sensibles » par son propriétaire, il est évident qu’Odin a de la douceur à revendre, ce qui est d’autant plus étonnant, souligne Dog Time, car le chien est issu de races connues pour être très actives.
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Comment aménager le parfait cocon pour un chien de sauvetage ?
Accueillir un chien au passé difficile demande des adaptations particulières. Un des points les plus importants est sans doute son couchage, qui doit lui apporter réconfort et sécurité. Voici nos conseils :
- Optez pour une caisse de transport dans les débuts, puis évoluez vers un panier par la suite. Une caisse fermée permettra au chien de se sentir contenu et protégé.
- Choisissez des coussins et plaids douillets, ce sont des éléments à ne pas négliger car ils font tout le confort du coin de votre chien.
- Vaporisez des produits adaptés à base de phéromones aux vertus apaisantes, conseillés par votre vétérinaire.
- Placez le couchage dans un endroit calme, à l’écart du passage et des bruits.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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