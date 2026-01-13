Après avoir sagement attendu, ce Terre-Neuve laisse exploser sa joie en découvrant le cadeau offert par sa mamie préférée (vidéo)

Certains liens sont tout simplement uniques et admirables, et celui qui existe entre Chewy, un adorable Terre-Neuve chocolat, et sa “mamie” en fait partie. Entre câlins, attentions et petites surprises, ce duo hors du commun montre chaque jour que l’affection n’a pas d’âge ni de taille. A quelques jours de Noël, la grand-mère du canidé a décidé de lui offrir un adorable cadeau qu’il a apprécié à sa juste valeur.

Chewy, un magnifique Terre-Neuve chocolat, est devenu célèbre grâce aux adorables vidéos que l’on peut découvrir sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@chewythenewfie”, et où ses aventures sont suivies par près de 220 000 followers.

Ce chien aussi affectueux qu’imposant aime tous les membres de sa famille à la folie, en particulier sa “mamie”. Un lien très spécial unit cette dernière au quadrupède. On avait déjà vu Chewy l’accompagner avec tendresse et bienveillance jusqu’à la boîte aux lettres, mais aussi se mettre à bouder qu’elle avait caressé un autre chien.



La dame de 96 ans l’adore et le gâte chaque fois qu’elle en a l’occasion. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de le faire récemment, ayant décidé de ne pas attendre le 25 décembre pour lui offrir un cadeau de Noël.

“Ma grand-mère de 96 ans a offert un cadeau de Noël en avance à mon chien”, peut-on en effet lire dans une vidéo mise en ligne le 19 décembre 2025 sur TikTok et ayant généré des dizaines de milliers de vues.

Un cadeau de Noël avant l’heure pour Chewy

Dans cette séquence, que relaie Parade Pets , on peut voir le chien sagement assis, puis couché, pendant que sa mamie lui parle et tient le présent, emballé dans un joli papier cadeau rouge.

Elle le déballe et révèle ainsi une sorte de coussin de corps, un singe en peluche vert au corps allongé, pour la plus grande joie de Chewy. Ce dernier a d’ailleurs tout de suite adopté son nouveau doudou.

Cette scène montre à quel point ils s’aiment et comptent l’un pour l’autre. Voici la vidéo en question :

