« Ses amis de l’été », une Golden Retriever reconnaît ses compagnons de vacances après un an de séparation et explose de joie (vidéo)

Alors que ses maîtres séjournaient dans leur maison d’été située au bord d’un lac du New Hampshire (États-Unis), Winni, une chienne de race Golden Retriever, a eu la joie de retrouver ses meilleurs amis. Des retrouvailles remplies de joie et de douceur immortalisées grâce à une vidéo diffusée sur TikTok, et plébiscitée par les internautes.

Selon des études, les chiens ont non seulement une mémoire associative, mais aussi épisodique et émotionnelle. Plus limitée que celle de l'humain, cela leur permet néanmoins de conserver des souvenirs liés à des événements précis, comme c’est, à l’évidence, le cas de Winni, une femelle Golden Retriever qui a récemment eu le plaisir de revoir ses meilleurs amis canins après un an sans se voir.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

« Ses amis de l'été ! »

Les maîtres de Winni possèdent une résidence estivale qui se trouve au bord d’un lac situé dans le New Hampshire aux États-Unis, et c’est là que la femelle Golden Retriever s’est fait des amis inoubliables. Preuve en est l’adorable vidéo diffusée sur le compte TikTok @reese! grâce à laquelle on peut assister à l’émouvante réunion des toutous. La chienne, d’abord hésitante, se tient près de son maître et semble ne pas en croire ses yeux lorsqu’elle entraperçoit ses amis canins. Puis, la queue battant l’air de façon frénétique tant sa joie est vive, elle s’élance à leur rencontre avant de batifoler avec eux. Leur bonheur à tous les 3 est palpable et témoigne de la capacité émotionnelle des chiens les uns envers les autres.

Relayée par le média Parade Pets, la séquence, diffusée le 26 avril dernier par Reese Reinhart, a récolté plus de 300 K vues et pas moins de 42 K mentions « j’aime ». Les spectateurs, conquis par les images et la douceur qui s’en dégage, n’ont pu qu’être attendris par ces retrouvailles entre Winni et « ses amis de l’été ».

A lire aussi : « Ils jouent ensemble tout le temps », prise en charge dans une famille d’accueil, cette chienne a immédiatement conquis le cœur de son frère canin (vidéo)

L’info Woopets : à quoi correspond exactement la mémoire épisodique chez le chien ?

S’il est désormais établi que les chiens font appel à leur mémoire pour reproduire les mouvements de l’homme, on a longtemps pensé qu’ils étaient dépourvus de mémoire épisodique, associée à la conscience de soi. Mais des études récentes, en particulier celle de Claudia Fugazza, chercheuse italienne en cognition canine, suggèrent que les chiens possèdent une forme de mémoire épisodique, leur permettant de se rappeler les événements récents sans rapport direct avec leur survie ou l’apprentissage. Certes, leur capacité serait bien plus limitée dans le temps que la nôtre, mais un simple geste, une personne ou la présence d’un animal lié à ce souvenir pourrait faire ressurgir des images.