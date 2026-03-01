« Elles ne valent rien pour l’éleveur », rejetés à cause d'une anomalie de locomotion, ces chiots font leurs premiers pas vers l'espoir (vidéo)

Blanche et Dorothy ont été abandonnées par un éleveur en raison d’une difficulté de locomotion, connue sous le nom de « syndrome du chiot nageur ». Heureusement, elles ont pu compter sur le soutien précieux de Chrissy Elder, fondatrice de l’association Forgotten, Now Family Rescue. Cette rencontre salvatrice leur a permis d’entrevoir un avenir lumineux.

Chrissy Elder a fondé l’association Forgotten, Now Family Rescue dans le but d’aider les chiens abandonnés en Caroline du Nord (États-Unis). Récemment, la bonne samaritaine a reçu l’appel à l’aide d’un autre refuge, concernant 2 chiots de race Golden Retriever abandonnés par leur éleveur.

Comme le rapporte The Dodo, ces adorables boules de poils ont été rejetées à cause d’une anomalie appelée syndrome du chiot nageur. « Le terme "nageur" signifie que leurs pattes s'écartent et qu'ils font des mouvements de nage au lieu de marcher », explique Chrissy dans une vidéo publiée sur Instagram.

© Forgotten, Now Family Rescue

« Elles ont été abandonnées et oubliées »

« Bien sûr, elles ne valent rien pour l’éleveur… alors elles ont été abandonnées et oubliées, poursuit la sauveteuse, je suis tombée amoureuse d’elles dès que je les ai vues. » Les chiots femelles, baptisés Blanche et Dorothy, se sont enfin retrouvés entre de bonnes mains. Chrissy leur a promis de leur offrir tous les soins nécessaires à leur épanouissement.

En effet, leur bienfaitrice s’était déjà occupée d’animaux concernés par ce syndrome et nourrissait de grands espoirs pour ses nouvelles protégées. « J'ai hâte de voir nos championnes courir », confie-t-elle avec enthousiasme.

© Forgotten, Now Family Rescue

« Elles ont fait des progrès incroyables »

Une fois entre les mains de Chrissy, les 2 sœurs ont commencé des séances de physiothérapie et d’hydrothérapie. Toutefois, elles n’étaient pas les seules à avancer doucement sur le chemin de la guérison.

Ces petits cœurs sur pattes adorables sont devenus de véritables alliés pour Chrissy, qui avait subi une intervention chirurgicale. « Je suis encore en convalescence après mon opération, et ce sont les meilleurs compagnons de câlins que j'ai eus jusqu'à présent », indique la bénévole. Pendant que les jeunes canidés l’aidaient à se rétablir, Chrissy les aidait à retrouver leur mobilité.

Grâce au traitement et au dévouement de leur protectrice, les chiots ont commencé à se tenir debout, puis à courir ! « Elles ont fait des progrès incroyables, déclare Chrissy, je pense qu’elles seront prêtes à rejoindre leurs familles d’ici quelques semaines. »

A lire aussi : « Je viens de regarder ça au moins 5 fois », un chien emmène son frère chat faire de la luge dans sa litière (vidéo)

Désormais, la bonne samaritaine se donne pour mission de leur trouver des adoptants aimants et responsables. En attendant de dénicher les perles rares, elle savoure pleinement leur compagnie au quotidien. « Les accueillir a été un véritable honneur, conclut Chrissy, ces filles sont notre raison d’être. Leur éleveur les avait vite oubliées, mais pour nous, elles font désormais partie de la famille. »

© Forgotten, Now Family Rescue