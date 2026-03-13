Ce chien vérifie chaque bouche d'égout lors de ses promenades depuis qu’il a trouvé un Chihuahua coincé dans l’une d’elles (vidéo)

C’est sur le réseau social TikTok que Christina Ibarra, la propriétaire d’un Malamute nommé Dumbbell, a partagé la vidéo attendrissante de son chien vérifiant les bouches d’égout pendant sa promenade. Une habitude qui s’est mise en place depuis que le chien a sauvé un chihuahua coincé dans l’une d’elles.

Dumbbell est un Malamute d’Alaska , et est le fidèle compagnon de Christina Ibarra , une professeure de Pilates. Celle-ci a récemment décidé de diffuser une vidéo de son chien durant l’une de leurs balades, en train d’effectuer ce geste devenu rituel depuis quelque temps.

Sur la séquence, on peut observer le magnifique Malamute occupé à vérifier chaque bouche d'égout qu’il croise. Un comportement qui pourrait paraître étrange ou amusant, quand on ignore la raison qui l’y pousse. En effet, dans la légende accompagnant les images, la propriétaire de Dumbbell précisait que celui-ci « a déjà trouvé un Chihuahua dans un égout » et qu’il se sent à présent obligé de « vérifier chacun d'entre eux, à chaque promenade ».

Une vidéo virale

La séquence TikTok, relayée par le média Newsweek , a déjà cumulé plus de 7,4 millions de vues et 2 millions de mentions « j’aime ». Et pour cause, l’attitude de Dumbbell est adorable. Si durant cette promenade, il n’a, par chance, pas trouvé d’autre chien coincé dans l’égout, il a tout de même sauvé la mise de ce petit toutou. Christina Ibarra précisait d’ailleurs en commentaire que le propriétaire de ce Chihuahua chanceux « était très reconnaissant » envers Dumbbell.

@tina__ibarra A bunch of you asked for a Storytime, so here it is! Recorded and put this up pretty quickly after our walk and I'm headed out for work, so comment if you have any other questions for Dumbbell and I and we'll do a part 2! Also, I didn't mention this is in my video, but my boyfriend is also a hero for getting the little chihuahua out of the drain and returning it to the owner!!! I'm so grateful to have both an amazing partner and dog…gotta disassociate for a bit now before I cry thinking about it again!!!

Les internautes ont beaucoup félicité le chien pour son comportement exemplaire, à l’image de ceux-ci : « Quelle belle âme ! C'est le pionnier de la Pat' Patrouille. », « Il pense que c'est de là que viennent les chihuahuas. », « Merci d'être patient avec lui et de le laisser vérifier chaque [égout]. »

Un comportement de vigilance typique des Malamutes

En effet, selon l'American Kennel Club (AKC), cette race de chiens est connue pour être affectueuse, loyale, aimant le travail d’équipe, vigilante et curieuse. Leur besoin d’explorer leur environnement et leur tempérament dévoué se décèlent ainsi dans l’attitude de Dumbbell, lorsqu’il étudie avec acharnement chaque plaque d'égout pour s’assurer qu’aucun animal en détresse ne s’y trouve.