Chaque matin à l’ouverture du café, un chien errant fidèle vient réclamer son petit-déjeuner et ses câlins

Chaque matin, un adorable chien errant nommé Buddys frappe à la porte du Deligo Café pour partager un petit-déjeuner prévu spécialement pour lui. Devenu une véritable mascotte du quartier, il apporte joie et bonne humeur aux propriétaires et aux clients dès l’ouverture de l'établissement.

Diego et sa compagne Gabriela tiennent un café, le Deligo Café, à Ciudad Perico dans la province de Jujuy en Argentine. L'établissement est très apprécié dans le quartier. Il attire de nombreux clients réguliers, mais depuis quelque temps, l'un d'entre eux se montre extrêmement ponctuel et apporte énormément de joie. Il s'agit d'un chien errant appelé Buddys.

Tous les matins, à l'heure de l'ouverture, le canidé au pelage noir et blanc se présente devant la porte pour leur dire bonjour et se voir offrir un petit-déjeuner.



deligocafe / Instagram

« Nous savons que Buddys passe à une certaine heure, donc nous l’attendons », explique Diego à The Dodo .

Buddys est ainsi devenu une figure incontournable du service matinal. Il se tient généralement devant l'entrée, arbore son plus beau « sourire » et attend poliment d'être servi, avant de partir vaquer à ses occupations.

« Nous tenons beaucoup à lui »

Gabriela et Diego ne lui donnent évidemment pas ce qu'ils servent à leurs clients humains, car ce n'est pas bon pour lui, mais ils ont prévu tout un stock de nourriture pour chien.

Les autres membres de sa meute, appelés Capuchino, Chilindria, Malvavisco et Pichilina, viennent aussi au Deligo Café de temps en temps. Ils sont nourris par d'autres commerçants et habitants du quartier.

« Chaque fois que [Buddys] se présente, nous sommes vraiment ravis, confie Diego. Nous tenons beaucoup à lui. »

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